Space Entertainment Enterprise планирует построить киностудию в космосе до конца 2024

На космической станции можно будет проводить съемки фильмов, прямые эфиры по телевидению, спортивные события и трансляцию музыки.

Организация Space Entertainment Enterprise намерена назвать станцию SEE-1, говорится в сообщении Variety.

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Она будет открыта для всех художников, продюсеров и креативных людей, желающих создавать контент на низкой орбите и среде микрогравитации.

К разработке модуля космической станции будет привлечена компания Axiom Space, в январе 2022 года получившая разрешение NASA на строительство коммерческого компонента Международной космической станции (МКС). SEE-1 будет прикреплен к коммерческому подразделению Axiom под названием Axiom Station, где будут размещены другие коммерческие предприятия, в частности космический туризм.

"Axiom Station – первая в мире коммерческая космическая станция, разработанная как базовая инфраструктура, обеспечивающая разнообразную экономику на орбите", – заявил Майкл Суфредини, президент/генеральный директор Axiom Space, – "Добавление специального развлекательного места к коммерческим возможностям Axiom Station в виде SEE-1 расширит полезность станции как платформы для глобальной базы пользователей и подчеркнет диапазон возможностей, предлагаемых новой экономикой космоса».

Соучредители компании Space Entertainment Enterprise Елена и Дмитрий Лесневские планируют открыть сбор средств, чтобы профинансировать инновационную инфраструктуру.

"SEE-1 – это невероятная возможность для человечества перейти в другую сферу и начать новую увлекательную главу в космосе, – заявили Дмитрий и Елена Лесневские, – Благодаря тому, что мировой лидер Axiom Space строит этот передовой, революционный объект, SEE-1 обеспечит не только первую, но и качественную космическую структуру, что позволит расширить глобальную индустрию развлечений».

Недавно мы сообщали, что в космос запущен крупнейший в мире телескоп Джеймс Вебб стоимостью $10 млрд. Новый телескоп — надежда мировой астрономии и гордость NASA должен заменить собой запущенный в 1990 году Хаббл.

Также, 13 января в космос был запущен украинский спутник "Січ-2-30". Он стал первым украинским космическим аппаратом, запущенным страной за последние 10 лет.