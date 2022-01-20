Space Entertainment Enterprise планує побудувати кіностудію в космосі до кінця 2024

На космічній станції можна буде проводити зйомки фільмів, прямі ефіри на телебаченні, спортивні події та трансляцію музики.

Організація Space Entertainment Enterprise має намір назвати станцію SEE-1, йдеться у повідомленні Variety.

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Вона буде відкрита для всіх бажаючих художників, продюсерів і креативних людей, які хочуть створювати контент на низькій орбіті та середовищі мікрогравітації.

До розробки модулю космічної станції буде залучена компанія Axiom Space, яка в січні 2022 року отримала дозвіл NASA на будівництво комерційного компонента Міжнародної космічної станції (МКС). SEE-1 буде прикріплено до комерційного підрозділу Axiom під назвою Axiom Station, де також будуть розміщені інші комерційні підприємства, зокрема космічний туризм.

"Axiom Station — перша в світі комерційна космічна станція, розроблена як базова інфраструктура, що забезпечує різноманітну економіку на орбіті, – сказав Майкл Суфредіні, президент/генеральний директор Axiom Space, – Додавання спеціального розважального місця до комерційних можливостей Axiom Station у вигляді SEE-1 розширить корисність станції як платформи для глобальної бази користувачів і підкреслить діапазон можливостей, які пропонує нова економіка космосу".

Співзасновники компанії Space Entertainment Enterprise Олена та Дмитро Лесневські наразі планують відкрити збір коштів, аби профінансувати інноваційну інфраструктуру.

"SEE-1 – це неймовірна можливість для людства перейти в іншу сферу та розпочати нову захоплюючу главу в космосі, – заявили Дмитро та Олена Лесневські, – Завдяки тому, що світовий лідер Axiom Space будує цей передовий, революційний об’єкт, SEE-1 забезпечить не лише першу, але й найякіснішу космічну структуру, що дозволить розширити глобальну індустрію розваг".

Нещодавно ми повідомляли, що в космос запущено найбільший у світі телескоп "Джеймс Вебб" вартістю $10 млрд. Новий телескоп — надія світової астрономії та гордість NASA має замінити собою запущений у 1990 році "Хаббл".

Також, 13 січня у космос було запущено український супутник "Січ-2-30". Він став першим українським космічним апаратом, запущеним країною протягом останніх 10 років.