"Скипетры" из Эрмитажа оказались самыми древними трубочками для питья пива (фото)

Как отмечают ученые, 5000-летние длинные серебряные и золотые трубки, украшенные быками, использовались для питья пива из общего сосуда.

В 1897 году русский археолог Николай Веселовский во время раскопок огромного Майкопского кургана на восточной окраине города Майкопа (Россия) наткнулся на несколько любопытных предметов, похожих на трубки, пишет Inverse.

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В кургане, датируемым ранним бронзовым веком — около 5500 лет назад, были найдены трубки. Они были сделаны из золота и серебра и украшены быками, а также другими мотивами с животными. Тогда Веселовский предположил, что они могли быть скипетрами. Но более 100 лет спустя, после дополнительного изучения у археологов появилась совершенно иное предположение, эти трубки на самом деле являются очень необычными и очень старыми пивными соломинками.

Как ученые пришли к такому выводу?

[ + – ] Элементы трубок, первоначально идентифицированных как скипетры, найденные в майкопском кургане

Как отметил Виктор Трифонов, археолог из Российской академии наук в Санкт-Петербурге и первый автор исследования, идея переосмыслить "скипетры" впервые пришла ему в голову около 10 лет назад, и он даже поделился ею со своими коллегами, однако не получил от них никакой поддержки.

Трифонов начал искать более веские доказательства своей догадке. Курган, в котором были обнаружены соломинки, состоял из большой камеры, разделенной на три отсека, в каждом из которых находилось тело взрослого человека в позе эмбриона. Тело в самом большом отсеке было украшено дорогой тканью и драгоценными камнями, а также восемью длинными, тонкими, полыми трубками.

С момента их открытия они хранились в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Открытие произошло, когда исследователи обнаружили, что внутренний фильтр предполагаемого скипетра, как ни странно, содержал остатки зерен ячменного крахмала. Это свидетельствовало о том, что через эти металлические трубки могло проходить что-то, содержащее ячмень, например, пиво. Такое открытие стало поворотным моментом для Трифонова.

[ + – ] Коллекция трубочек с фигурками быков из Майкопского кургана

"Я решил проверить, остались ли остатки от напитка внутри майкопских трубок в Эрмитаже. В результате все встало на свои места, когда мои товарищи по команде обнаружили крахмал, фитолиты и пыльцевые зерна внутри фильтра", — рассказал Трифонов.

Если это действительно соломинки для питья, то они представляют собой самое раннее свидетельство питья через длинные трубки. Практика, которая стала распространенной во время торжеств в 3 и 2 тысячелетиях до н.э. на древнем Ближнем Востоке.

История соломинок

Соломинки существовали на протяжении тысячелетий. Самые ранние изображения людей, пьющих через соломинку, находятся на оттисках печатей, датируемых 5 или 4 тысячелетием до н.э. Другим старейшим сохранившимся соломинкам около 4500 лет, они были найдены на Королевском кладбище в Уре,(современный Южный Ирак).

[ + – ] Пример использования соломинок

Трифонов указывает на разрыв примерно в 1000 лет между майкопскими соломинками и соломинками, найденными в Ираке. Эта деталь важна, когда речь заходит о похоронных ритуалах.

Королевские похороны напоминали то, что нашел Веселовский: тело, похороненное с роскошным набором предметов, включая соломинки. Ученый утверждает, что набор из восьми полых трубок может представлять собой пиршественные инструменты для восьми человек. В жизни все эти люди сидели бы вокруг одного большого сосуда и потягивали пиво через соломинку.

Искусно выкованные из драгоценных металлов, соломинки демонстрировали богатство и статус человека. Помимо украшений, трубки были предметами, помещенными ближе всего к умершему в гробнице.

Больше деталей

[ + – ] Три перфорированных серебряных наконечника от соломинок, найденных в майкопском кургане

Полный набор соломинок включает в себя 8 композитных золотых и серебряных трубок длиной более метра и диаметром 10 мм. Концы и центры полые, оставляя пятимиллиметровую трубку, через которую легко проходит жидкость. Несмотря на свою длину, вес артефакта (без учета фигурки быка) составляет всего около 200 г.

Соломинки богато украшены, и каждая включает в себя фигурку быка или газели, размер которой составляет 70-90 мм от кончиков рогов до кончика хвоста.

Это открытие дает гораздо более ясную картину жизни в Шумере бронзового века. Трифонов отмечает, что простая, но сложная конструкция соломинки распространяется даже на изысканные фигурки быков. Причем эти быки были созданы не только для красоты, но и для того, чтобы выполнять функцию балансировочных устройств.

[ + – ] Золотые и серебряные декоративные фигурки быков, найденные в майкопском кургане, были одновременно созданы для красоты и в качества балансировочных устройств

Более того, находка может также улучшить понимание ученых майкопских погребальных обрядов и их религиозного значения во всей Западной Азии того времени.

"Майкопское питьевое оборудование дает намек на возможное существование подобных "королевских" похорон на Ближнем Востоке середины 4 тысячелетия до н.э., о которых мы почти ничего не знаем", — заключил Трифонов.

Напомним, что недавно археологи зафиксировали самое раннее употребление пива. В древние времена этот алкогольный напиток применялся во время различных церемоний и обрядов, а также в религиозных целях, однако новое открытие — самый ранний признак общественного употребления алкоголя.

А вот в декабре 2021 года ученые узнали, какое пиво пила элита Древнего Египта. Как выяснили исследователи, высшее общество древнего государства пило пиво не в виде привычной для нас жидкости, а в виде густой мутной и сладкой каши с малым количеством алкоголя.