"Скіпетри" з Ермітажу виявилися найдавнішими трубочками для пиття пива (фото)

Як зазначають вчені, 5000-річні довгі срібні та золоті трубки, прикрашені биками, використовувалися для пиття пива із загальної посудини.

У 1897 році російський археолог Микола Веселовський під час розкопок величезного Майкопського кургану на східній околиці міста Майкопа (Росія) натрапив на кілька цікавих предметів, схожих на трубки, пише Inverse.

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У кургані, що датується раннім бронзовим віком — майже 5500 років тому, знайшли трубки. Вони були зроблені із золота та срібла та прикрашені биками, а також іншими мотивами з тваринами. Тоді Веселовський припустив, що вони могли бути скіпетрами. Але понад 100 років після додаткового вивчення в археологів з'явилося зовсім інше припущення, ці трубки насправді є дуже незвичайними і дуже старими пивними соломинками.

Як вчені дійшли такого висновку?

[ + – ] Елементи трубок, спочатку ідентифікованих як скіпетри, знайдені у майкопському кургані

Як зазначив Віктор Трифонов, археолог із Російської академії наук у Санкт-Петербурзі та перший автор дослідження, ідея переосмислити "скіпетри" вперше спала йому на думку майже 10 років тому, і він навіть поділився нею зі своїми колегами, проте не отримав від них жодної підтримки.

Трифонов почав шукати більш вагомі докази своєї здогадки. Курган, в якому були знайдені соломинки, складався з великої камери, розділеної на три відсіки, у кожному з яких було тіло дорослої людини в позі ембріона. Тіло в найбільшому відсіку було прикрашене дорогою тканиною і дорогоцінним камінням, а також вісьмома довгими, тонкими, порожніми трубками.

З моменту їхнього відкриття вони зберігалися в Ермітажі в Санкт-Петербурзі. Відкриття сталося, коли дослідники з'ясували, що внутрішній фільтр передбачуваного скіпетру, як не дивно, містив залишки зерен ячмінного крохмалю. Це свідчило, що через ці металеві трубки могло проходити щось, що містить ячмінь, наприклад, пиво. Таке відкриття стало поворотним моментом для Трифонова.

[ + – ] Колекція трубочок із фігурками биків із Майкопського кургану.

"Я вирішив перевірити, чи залишилися рештки від напою всередині майкопських трубок в Ермітажі. Зрештою все стало на свої місця, коли мої товариші по команді знайшли крохмаль, фітоліти та пилкові зерна всередині фільтра", — розповів Трифонов.

Якщо це дійсно соломинки для пиття, то вони є найранішим свідченням пиття через довгі трубки. Практика, що стала поширеною під час урочистостей у 3 та 2 тисячоліттях до н. е. на стародавньому Близькому Сході.

Історія соломинок

Соломинки існували протягом тисячоліть. Найраніші зображення людей, які п'ють через соломинку, знаходяться на відбитках печаток, що датуються 5 або 4 тисячоліттям до н. е. Іншим найстарішим соломинкам, що збереглися, приблизно 4500 років, вони були знайдені на Королівському цвинтарі в Урі, (сучасний Південний Ірак).

[ + – ] Приклад використання соломинок

Трифонов вказує на розрив приблизно 1000 років між майкопськими соломинками та соломинками, знайденими в Іраку. Ця деталь важлива, коли йдеться про похоронні ритуали.

Королівський похорон нагадував те, що знайшов Веселовський: тіло, поховане з розкішним набором предметів, враховуючи соломинки. Учений стверджує, що набір із восьми порожніх трубок може являти собою бенкетні інструменти для восьми людей. У житті всі ці люди сиділи б навколо однієї великої посудини і потягували пиво через соломинку.

Майстерно викувані з дорогоцінних металів, соломинки демонстрували багатство та статус людини. Крім прикрас, трубки були предметами, вміщеними найближче до померлого в гробниці.

Більше деталей

[ + – ] Три перфоровані срібні наконечники від соломинок, знайдених у майкопському кургані

Повний набір соломинок враховує 8 композитних золотих і срібних трубок довжиною понад метр і діаметром 10 мм. Кінці та центри порожнисті, залишаючи п'ятиміліметрову трубку, через яку легко проходить рідина. Незважаючи на свою довжину, вага артефакту (без урахування фігурки бика) становить лише приблизно 200 г.

Соломинки багато прикрашені, і кожна містить фігурку бика або газелі, розмір якої становить 70-90 мм від кінчиків рогів до кінчика хвоста.

Це відкриття дає набагато точнішу картину життя в Шумері бронзового віку. Трифонов зазначає, що проста, але складна конструкція соломинки поширюється навіть на вишукані фігурки бугаїв. Причому ці бугаї були створені не тільки для краси, але й для того, щоб виконувати функцію балансувальних пристроїв.

[ + – ] Золоті та срібні декоративні фігурки бугаїв, знайдені в майкопському кургані, були одночасно створені для краси та якості балансувальних пристроїв.

Більш того, знахідка може також покращити розуміння вчених майкопських похоронних обрядів та їхнього релігійного значення у всій Західній Азії того часу.

"Майкопське питне обладнання дає натяк на можливе існування подібних "королівських" похоронів на Близькому Сході середини 4 тисячоліття до н. е., про які ми майже нічого не знаємо", — підсумував Трифонов.

Нагадаємо, що нещодавно археологи зафіксували раннє вживання пива. У давнину цей алкогольний напій застосовувався під час різних церемоній та обрядів, а також у релігійних цілях, проте нове відкриття — найраніша ознака громадського вживання алкоголю.

А ось у грудні 2021 року вчені дізналися, яке пиво пила еліта Стародавнього Єгипту. Як з'ясували дослідники, вище суспільство давньої держави пило пиво не у вигляді звичної для нас рідини, а у вигляді густої каламутної та солодкої каші з малою кількістю алкоголю.