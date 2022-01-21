Ученые раскрыли секрет 9000-летнего черепа, украшенного асфальтом (фото)

Исследователи считают, что это был некий обычай, который зародился как поклонение предкам.

Иудейская пустыня является уникальной капсулой времени для археологов. Благодаря преобладающим здесь засушливым условиям, в ее пещерах сохранились древние артефакты, сделанные из органических материалов, которые в противном случае в обычных условиях разложились бы и исчезли, пишет Archeology News Network.

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Примером пещеры, где были обнаружены удивительные находки, является пещера Нахаль Хемар. Она была обнаружена в 1983 году Давидом Алоном и Ид аль-Тори, а исследовали ее Давид Алон и Офер Бар-Йосеф из Департамента древностей Израиля.

Среди различных сокровищ, обнаруженных в пещере, были также найдены и человеческие кости, включая черепа, датируемые 7 тысячелетием до н.э. Необычные остатки асфальта были найдены размазанными по шести черепам, и отличное состояние трех из них позволяет изучить это явление.

Зачем по черепу размазывали асфальт?

Судя по всему, сначала тонкий слой асфальта нанесли на заднюю часть черепа. Затем, скатывая материал между ладонями, древние жители готовили тонкие нити асфальта, которые клали на первый слой, чтобы создать подобие сетки — или даже шляпы, как видно на рисунке.

[ + – ] Необычные остатки асфальта были найдены размазанными по шести черепам, и отличное состояние трех из них позволяет изучить это явление

Исследование подобных находок показало, что обработка и узоры на черепах пожилых людей были распространены в 7 тысячелетии до н.э. Истоки этого обычая, вероятно, лежат в натуфийской культуре. Исследователи считают, что этот обычай зародился в связи с поклонением предкам, возможно, для того, чтобы усилить чувство принадлежности к большой семье.

В сельскохозяйственных обществах, где плотность населения неуклонно росла, принадлежность к семье во многом определяла место и экономический статус каждого человека. Поэтому сохранение и маркировка родовых черепов и предметов, принадлежащих "поколению основателей", представляли собой знак принадлежности и статуса.

Другими предметами, связанными с этим обычаем, являются маски — две были найдены в одной пещере в Нахаль-Хемаре, а остальные в других местах страны.

"Оштукатуренные черепа и маски указывают на широкое социальное явление, отражающее местную религиозную культуру", — заключили исследователи.

[ + – ] Один из черепов из пещеры Нахаль Хемар

Среди других, не менее интересных археологических открытий, стоит выделить находку в Саудовской Аравии "погребальных аллей" с древними гробницами. Их возраст составляет 4500 лет. По мнению ученых, гробницы построили в качестве мемориалов или для других, пока неясных символических или ритуальных целей.

А вот в Перу археологи нашли свидетельства самой первой в мире операции на черепе, возраст которого составлял 2000 лет. Операцию провели перуанскому воину. Он сильно пострадал в бою и получил перелом. Для того, чтобы как можно скорее заживить травму, древние хирурги вставили в череп мужчины металическую пластину и воин вскоре выздоровел.