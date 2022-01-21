Вчені розкрили секрет 9000-річного черепа, прикрашеного асфальтом (фото)

Дослідники вважають, що це був певний звичай, який зародився як поклоніння предкам.

Іудейська пустеля є унікальною капсулою часу для археологів. Завдяки посушливим умовам, які тут переважають, в її печерах збереглися стародавні артефакти, зроблені з органічних матеріалів, які інакше в звичайних умовах розклалися б і зникли, пише Archeology News Network.

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Прикладом печери, де було виявлено дивовижні знахідки, є печера Нахаль Хемар. Вона була виявлена в 1983 році Давидом Алоном та Ід аль-Торі, а досліджували її Давид Алон та Офер Бар-Йосеф з Департаменту із старовини Ізраїлю.

Серед різних скарбів, виявлених у печері, були також знайдені людські кістки, включаючи черепи, датовані 7 тисячоліттям до н.е. Незвичайні залишки асфальту були знайдені розмазаними по шести черепах, і чудовий стан трьох з них дозволяє вивчити це явище.

Навіщо по черепу розмазували асфальт?

Зважаючи на все, спочатку тонкий шар асфальту нанесли на задню частину черепа. Потім, скочуючи матеріал між долонями, давні мешканці робили тонкі нитки асфальту, які клали на перший шар, щоб створити подібність сітки — або навіть капелюхи, як видно на малюнку.

[ + – ] Незвичайні залишки асфальту були знайдені розмазаними по шести черепах, і чудовий стан трьох з них дозволяє вивчити це явище.

Дослідження подібних знахідок показало, що обробка та візерунки на черепах людей похилого віку були поширені в 7 тисячолітті до н.е. Витоки цього звичаю, мабуть, лежать у натуфійській культурі. Дослідники вважають, що цей звичай зародився через поклонінням предкам, можливо для того, щоб посилити почуття приналежності до великої родини.

У сільськогосподарських суспільствах, де густота населення неухильно зростала, приналежність до сім'ї багато в чому визначала місце та економічний статус кожної людини. Тому збереження та маркування родових черепів і предметів, що належать "поколінню засновників", являли собою знак власності та статусу.

Іншими предметами, пов'язаними з цим звичаєм, є маски — дві знайшли в одній печері в Нахаль-Хемарі, а інші в інших місцях країни.

"Оштукатурені черепи та маски вказують на широке соціальне явище, що відображає місцеву релігійну культуру", — уклали дослідники.

[ + – ] Один із черепів із печери Нахаль Хемар

Серед інших, не менш цікавих археологічних відкриттів, варто виділити знахідку в Саудівській Аравії "похоронних алей" із стародавніми гробницями. Їхній вік становить 4500 років. На думку вчених, гробниці побудували як меморіали або для інших, поки не зрозумілих символічних або ритуальних цілей.

А ось у Перу археологи знайшли свідчення найпершої у світі операції на черепі, вік якого становив 2000 років. Операцію провели перуанському воїну. Він сильно постраждав у бою та отримав перелом. Для того, щоб якнайшвидше загоїти травму, стародавні хірурги вставили в череп чоловіка металеву пластину і воїн незабаром одужав.