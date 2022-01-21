Бустерная доза в 50 раз снижает риск госпитализации пожилых людей, — исследование

Люди старше 65 лет после бустера в 17 раз реже попадают в больницы, чем их ровесники, дважды привитые вакцинами Pfizer и Moderna.

Невакцинированные люди в возрасте от 65 лет, в 49 раз чаще нуждались в госпитализации из-за COVID-19, чем их сверстники, получившие бустерную дозу вакцины.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Непривитые люди этой возрастной группы также в 17 раз чаще попадали в больницу, чем те, кто получил либо две инъекции мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna), либо одну дозу Johnson & Johnson.

Также ученые сообщают, что непривитые в возрасте от 50 до 64 лет в 44 раза чаще нуждались в госпитализации по сравнению с их привитыми сверстниками.

Исследование CDC проходило с октября по декабрь 2021 года. По мнению американских ученых, результаты их анализа дают реальное представление об эффективности широко используемых вакцин в США.

Также отметим, что 21 января Европейское медицинское агентство (EMA) заявило, что для защиты от варианта "Омикрон" необходима бустерная доза.

Вместе с тем, EMA ранее сообщало, что частые (каждые 4 месяца) бустерные прививки от Covid-19 могут негативно повлиять на иммунный ответ.

Как писал Фокус, бустерная доза вакцины CoronaVac защищает от "Омикрона" на 88–90%.