Бустерна доза в 50 разів знижує ризик госпіталізації людей літнього віку, — дослідження

Люди старше 65 років після бустера в 17 разів рідше потрапляють до лікарень, ніж їхні ровесники, двічі щеплені вакцинами Pfizer та Moderna.

Невакциновані люди віком від 65 років, у 49 разів частіше потребували госпіталізації через COVID-19, ніж їхні однолітки, які отримали бустерну дозу вакцини.

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Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дослідження Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Нещеплені люди цієї вікової групи також у 17 разів частіше потрапляли до лікарні, ніж ті, хто отримав дві ін'єкції мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) або одну дозу Johnson & Johnson.

Також учені повідомляють, що нещеплені у віці від 50 до 64 років у 44 рази частіше потребували госпіталізації порівняно з їхніми щепленими однолітками.

Дослідження CDC проходило з жовтня до грудня 2021 року. На думку американських учених, результати їхнього аналізу дають реальне уявлення про ефективність широко використовуваних вакцин США.

Також зазначимо, що 21 січня Європейське медичне агентство (EMA) заявило, що для захисту від варіанту "Омікрон" потрібна бустерна доза.

Разом з тим, EMA раніше повідомляло, що часті (кожні 4 місяці) бустерні щеплення від Covid-19 можуть негативно вплинути на імунну відповідь.

Як писав Фокус, бустерна доза вакцини CoronaVac захищає від "Омікрону" на 88-90%.