США рассматривают возможность затопления МКС (видео)

Впервые Вашингтон заговорил о возможном уничтожении станции в 2021 году. Сейчас, как утверждают в Москве, представители США обратились к России за помощью в разработке плана по затоплению.

США рассматривают сценарий затопления Международной космической станции. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

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По его словам, представители Соединенных Штатов обратились к России с просьбой разработать план по затоплению Международной космической станции после завершения срока ее эксплуатации (2024 год — ред.)

Владимир Соловьев назвал сложной стратегию Вашингтона по "избавлению" от МКС, проводя аналогию с завершением работ со станцией "Мир", которая была захоронена в Тихом океане в 2001 году по причине устаревания оборудования и недостатка финансирования.

"Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС — ред.) будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году", — заявил руководитель полета российского сегмента МКС.

Как отметил Владимир Соловьев, Соединенные Штаты впервые заговорили о возможном затоплении Международной космической станции в 2021 году. Ранее, как утверждает специалист, американские представители считали, что МКС является долговечным проектом.

"Раньше они говорили: да ну, будет летать вечно. Сейчас уже говорят: вечно не полетит, надо думать о том, что будет дальше", — подытожил Владимир Соловьев.

[ + – ] США рассматривают сценарий затопления МКС

Напомним, в ноябре 2021 года космическое агентство NASA обвинило Россию в создании угрозы для астронавтов, которые находятся на МКС. По данным США, Москва испытала свое противоспутникое вооружение, из-за чего Международной космической станции пришлось облетать через облако обломков.

В январе 2022 года NASA допустило изоляцию отсека российского модуля "Звезда" от МКС. На такие меры, как утверждают американские космонавты, придется пойти из-за утечки воздуха на Международной космической станции.