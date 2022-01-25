США розглядають можливість затоплення МКС (відео)

Уперше Вашингтон заговорив про можливе знищення станції у 2021 році. Наразі, як стверджують у Москві, представники США звернулися до Росії за допомогою в розробці плану із затоплення.

США розглядають сценарій затоплення Міжнародної космічної станції. Про це повідомив керівник польоту російського сегменту МКС Володимир Соловйов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, представники Сполучених Штатів звернулися до Росії з проханням розробити план із затоплення Міжнародної космічної станції після завершення терміну її експлуатації (2024 рік – ред.)

Володимир Соловйов назвав складною стратегію Вашингтона щодо "позбавлення" від МКС, проводячи аналогію із завершенням робіт зі станцією "Мир", яка була похована в Тихому океані у 2001 році через старіння обладнання та нестачу фінансування.

"Американці одразу сказали: "Володимире, ми вам бухаємося в ніжки, давайте під керівництвом Росії думатимемо, як ми її (МКС — ред.) зводитимемо з орбіти". Не відразу, звичайно, а ближче до 2028-2030 року", — заявив керівник польоту російського сегменту МКС.

Як зазначив Володимир Соловйов, Сполучені Штати вперше заговорили про можливе затоплення Міжнародної космічної станції у 2021 році. Раніше, як стверджує фахівець, американські представники вважали, що МКС є довговічним проєктом.

"Раніше вони говорили: так ну, літатиме вічно. Зараз уже кажуть: вічно не полетить, треба думати про те, що буде далі", — підсумував Володимир Соловйов.

[ + – ] США розглядають сценарій затоплення МКС

Нагадаємо, у листопаді 2021 року космічне агентство NASA звинуватило Росію в створенні загрози для астронавтів, які перебувають на МКС. За даними США, Москва випробувала своє протисупутникове озброєння, через що Міжнародній космічній станції довелося облітати через хмару уламків.

У січні 2022 року NASA допустило ізоляцію відсіку російського модуля "Зірка" від МКС. На такі заходи, як стверджують американські космонавти, доведеться піти через витік повітря на Міжнародній космічній станції.