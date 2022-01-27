Взломают за секунды: ведущие государства мира разрабатывают защиту от "квантового апокалипсиса"

Специалисты из Британии, США, Китая и России разрабатывают защиту от возможного похищения персональных данных, денег с банковских счетов и секретной правительственной информации с помощью квантовых компьютеров.

Правительство Великобритании инвестирует значительные средства в Национальный центр квантовых вычислений в Оксфордшире, надеясь произвести революцию в исследованиях в области квантовых вычислений. Аналогичные разработки ведут США, Китай и Россия, но они могут привести к расшифровке всех секретных данных в мире. Это событие называют "квантовым апокалипсисом", сообщает BBC.

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Квантовые компьютеры уже в недалеком будущем, теоретически, смогут делать во много раз более быстрые вычисления, чем все традиционные вычислительные машины. Все существующие шифры данных рассчитаны на обычную скорость вычислений, которая есть у самых мощных ЭВМ нашего времени.

Расчет строится на том, что мощному компьютеру любой спецслужбы мира понадобится много лет, чтобы подобрать код шифра. За это время зашифрованная в сообщении информация устареет, и не будет представлять существенной ценности.

Чем опасен квантовый апокалипсис

Квантовые компьютеры меняют правила игры — им понадобится для такого действия всего несколько секунд. Это повсеместно приведет к краже всех денег на банковских счетах, а также на биткоин-кошельках.

Правительственные системы защиты буду отключены хакерами, применяющими квантовую вычислительную технику. Защищенные персональные данные всех людей на планете перестанут быть секретными — к ним получат доступ злоумышленники.

Некоторые меры по борьбе с предполагаемыми последствиями квантового апокалипсиса уже проводит британское правительство. В Великобритании все правительственные данные, хранящиеся под грифом "совершенно секретно", зашифрованы по новейшим алгоритмам, устойчивым к попыткам взлома квантовыми компьютерами.

Но полной уверенности, что новые шифры выдержат взлом, у британских чиновников нет. В настоящее время предотвратить квантовый апокалипсис пытаются компании IBM, Microsoft, Intel, а также специализирующиеся на квантовых вычислениях фирмы Quantinuum и Post-Quantum.

Как защититься от квантового апокалипсиса

Харри Оуэн, директор по стратегии компании PostQuantum, утверждает, что все действия потребителей в интернете, от покупок и банковских транзакций до общения в социальных сетях, зашифрованы. И находятся в безопасности, но лишь до тех пор, пока не появился достаточно мощный квантовый компьютер.

Аналогичный прогноз дает Ильяс Хан, исполнительный директор компании Quantinuum, он говорит, что квантовые компьютеры сделают бесполезными большинство существующих методов шифрования.

Специалисты Национального института науки и технологий США (NIST) в настоящее время разрабатывают оборонную стратегию, которая защитит промышленность, правительство, научные круги и важнейшую национальную инфраструктуру от опасностей квантового апокалипсиса. Они говорят, что для выполнения этой задачи понадобятся большие бюджетные расходы.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае специалисты создали квантовый компьютер, который в перспективе сможет взломать все секретные шифры в мире за одну неделю.

В Германии тем временем запущен квантовый компьютер, который работает более чем на пяти тысячах кубитов.

Ученые говорят, что готовится к запуску квантовый аналог Интернета, зашифрованные данные внутри которого нельзя будет взломать.