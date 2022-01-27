Зламають за секунди: провідні держави світу розробляють захист від "квантового апокаліпсису"

Фахівці з Британії, США, Китаю та Росії розробляють захист від можливого викрадення персональних даних, грошей із банківських рахунків та секретної урядової інформації за допомогою квантових комп'ютерів.

Уряд Великобританії інвестує значні кошти у Національний центр квантових обчислень в Оксфордширі, сподіваючись зробити революцію у дослідженнях у галузі квантових обчислень. Аналогічні розробки ведуть США, Китай та Росія, але вони можуть призвести до розшифрування всіх секретних даних у світі. Цю подію називають "квантовим апокаліпсисом", повідомляє ВВС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Квантові комп'ютери вже у недалекому майбутньому, теоретично, зможуть робити у багато разів швидші обчислення, ніж усі традиційні обчислювальні машини. Всі наявні шифри даних розраховані на звичайну швидкість обчислень, яка є найпотужнішими ЕОМ нашого часу.

Розрахунок будується у тому, що потужному комп'ютеру будь-якої спецслужби світу знадобиться багато років, щоб підібрати код шифру. За цей час зашифрована в повідомленні інформація застаріє, і не матиме суттєвої цінності.

Чим небезпечний квантовий апокаліпсис

Квантові комп'ютери змінюють правила гри — їм знадобиться для такої дії лише кілька секунд. Це повсюдно призведе до крадіжки всіх грошей на банківських рахунках, а також на гаманцях.

Урядові системи захисту будуть відключені хакерами, які застосовують квантову обчислювальну техніку. Захищені персональні дані всіх людей на планеті перестануть бути секретними — до них матимуть доступ зловмисники.

Деякі заходи щодо боротьби з передбачуваними наслідками квантового апокаліпсису вже проводить британський уряд. У Великобританії всі урядові дані, що зберігаються під грифом "цілком таємно", зашифровані за новітніми алгоритмами, стійкими до спроб зламування квантовими комп'ютерами.

Але повної впевненості, що нові шифри витримають злом, британські чиновники не мають. Нині запобігти квантовому апокаліпсису намагаються компанії IBM, Microsoft, Intel, а також фірми, що спеціалізуються на квантових обчисленнях, — Quantinuum і Post-Quantum.

Як захиститися від квантового апокаліпсису

Харрі Оуен, директор зі стратегії компанії PostQuantum, стверджує, що всі дії споживачів в інтернеті, від покупок та банківських транзакцій до спілкування у соціальних мережах, зашифровані. І знаходяться у безпеці, але лише доти, доки не з'явився досить потужний квантовий комп'ютер.

Аналогічний прогноз дає Ільяс Хан, виконавчий директор компанії Quantinuum, він каже, що квантові комп'ютери зроблять марними більшість наявних методів шифрування.

Фахівці Національного інституту науки та технологій США (NIST) наразі розробляють оборонну стратегію, яка захистить промисловість, уряд, наукові кола та найважливішу національну інфраструктуру від небезпек квантового апокаліпсису. Вони кажуть, що для виконання цього завдання знадобляться великі бюджетні витрати.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї фахівці створили квантовий комп'ютер, який у перспективі зможе зламати всі секретні шифри у світі за один тиждень.

У Німеччині тим часом запущено квантовий комп'ютер, який працює більше ніж на п'яти тисячах кубітів.

Вчені кажуть, що готується до запуску квантовий аналог Інтернету, зашифровані дані всередині якого не можна буде зламати.