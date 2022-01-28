Подготовились заранее. Еще 54 тыс. лет назад у волков были генные мутации, чтобы стать чихуахуа

Одна из основных генетических мутаций, ответственных за небольшой размер у некоторых пород собак развилась у волков задолго до того, как люди начали разводить миниатюрных домашних друзей.

Ученые обнаружили мутацию в гене IGF1, изучив ДНК разных собак. Ее обнаружили даже не в самом гене IGF1, а скорее в ДНК, которая регулирует экспрессию этого гена, сообщает ScienceAlert.

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Ученые обнаружили, что мутация присутствовала в ДНК возрастом 54 000 лет из окаменелостей сибирских волков (Canis lupus campestris), а также в ДНК всех ныне живущих видов псовых, включая шакалов и койотов.

"Такое ощущение, что природа хранила эту информацию десятки тысяч лет, чтобы она понадобилась намного позже", говорит генетик Элейн Острандер из Национальных институтов здравоохранения США. Это специальное учреждение объединяет несколько десятков научно-исследовательских учреждений.

Мутация находится в участке ДНК рядом с геном IGF1 и регулирует его экспрессию, что, в свою очередь, влияет на размер тела собаки. Есть две версии или аллели этого участка ДНК: один аллель вызывает меньший размер тела, а другой аллель вызывает больший размер тела.

Каждой собаке передается два аллеля гена, по одному от каждого родителя, а это значит, что у нее могут быть либо две версии малого аллеля, либо одна версия от малого и большого аллеля, либо две версии большого аллеля.

Ученые изучили ДНК разных пород собак и обнаружили связь между аллелями их размером. У маленьких собак были версии малого аллеля, у средних – версии и того и другого аллеля, а у больших только большого аллеля.

Фото: Time

Исследователи решили узнать, есть ли мутации в генах древних волков, которые несли бы информацию о маленьком размере.

"В результате исследования мы обнаружили мутацию, и оказалось, что две версии и малого и большого аллеля присутствовали в ДНК волков более 54 тысяч лет назад", — говорит Острандер.

Эта мутация вероятно сыграла важную роль в эволюции шакалов и койотов, которые имеют более маленький размер, чем волки.

"Но маловероятно, что маленькие собаки эволюционировали естественным образом, чтобы стать такими же миниатюрными, без вмешательства человека", говорит Острандер.

Ген IGF1 — не единственный ген, влияющий на размер тела собаки. По крайней мере, 20 известных генов кодируют размер тела, но этот конкретный ген имеет огромное влияние: он отвечает примерно за 15% различий в размерах тела между породами собак, говорит Острандер.

Напоминаем, что ученые доказали способность собак различать языки. Во время эксперимента собаки смогли различить знакомый им язык, на котором общаются хозяева и их окружение от абсолютно неизвестного собакам человеческого языка.

Также Фокус писал о том, что собаки замечают, когда вокруг них нарушаются законы Ньютона. Собаки понимают, как должны вести себя предметы, и смотрят на них дольше, если они ведут себя не так, как ожидается.