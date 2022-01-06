Венгерские ученые доказали способность собак различать языки

Для исследования 18 псов посадили в МРТ-сканер, одели наушники и стали читать Сент-Экзюпери. Питомцы смогли отличить знакомую речь от иностранной и бессмыслицы.

В Университете Этвеша Лоранда в Будапеште, Венгрия доказали, что собаки способны отличить один язык от другого. Более того, животные проявили способность отличать разные языки от бессмыслицы, не несущей информации, сообщает CNN.

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Для эксперимента взяли пять золотистых ретриверов, шесть бордер-колли, двух австралийских овчарок, одного лабрадора, одного кокер-спаниеля и трех дворняг. Все они были в возрасте от 3 до 11 лет и ранее были обучены оставаться внутри МРТ-сканера. Псам одели наушники и стали на разных языках произносить цитату Антуана Сент-Экзюпери из книги "Маленький принц": "Видеть истину возможно лишь сердцем; суть невидима для глаз".

Двое из 18 испытуемых были знакомы с испанским, но никогда не слышали языка Венгрии. Остальные 16 хорошо знали венгерский язык, но никогда не слышали испанский. Для чистоты эксперимента вместе с разными языками ученые произносили бессмысленные слова.

Сканирование мозга животных показало, что при знакомой речи кора головного мозга животных не сильно активизировалась. Более сильно мозг животных реагировал на незнакомые языки. А самая сильная мозговая активность в слуховой коре происходила, когда псы слышали бессмысленный набор звуков.

"Это первый бесприматный вид, у которого мы смогли продемонстрировать способность различать языки, а также отличать естественную речь от бессмыслицы", — сказал Аттила Андикс, руководитель отдела этологии (исследования животных) в Университете Этвеша Лоранда.

Ученые пришли к выводу, что собаки улавливают слуховые закономерности языка, на котором с ними постоянно общаются.

"Это очень похоже на то, что мы видим с очень маленькими довербальными младенцами, которые могут спонтанно различать языки, прежде чем начинают говорить", — отметил руководитель исследования.

При этом чем старше собака, тем лучше она способна различать знакомый и незнакомый язык. Так же исследовательская группа обнаружила, что не только то, как мы говорим, но и то, что мы говорим, имеет значение для питомцев. Собаки сумели различить знакомые фразы, даже если они произносились разным тоном и манерой.

"На самом деле это очень интересный вопрос, который позволит найти ответ - дали ли тысячи лет приручения собакам какое-то преимущество в обработке речи", — резюмировал Андикс.

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