Угорські вчені довели здатність собак розрізняти мови

Для дослідження 18 псів посадили в МРТ-сканер, одягли навушники та стали читати Сент-Екзюпері. Вихованці змогли відрізнити знайому мову від іноземної та нісенітниці.

В Університеті Етвеша Лоранда в Будапешті, Угорщина довели, що собаки здатні відрізнити одну мову від іншої. Більше того, тварини виявили здатність відрізняти різні мови від нісенітниці, яка не несе інформації, повідомляє CNN.

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Для експерименту взяли п'ять золотистих ретриверів, шість бордер-коллі, двох австралійських вівчарок, одного лабрадора, одного кокер-спанієля та трьох дворняг. Усі вони були у віці від 3 до 11 років і раніше були навчені залишатися усередині МРТ-сканера. Псам одягли навушники і стали різними мовами вимовляти цитату Антуана Сент-Екзюпері з книги "Маленький принц": "Бачити істину можна лише серцем; суть невидима для очей".

Двоє з 18 піддослідних були знайомі з іспанською, але ніколи не чули мови Угорщини. Інші 16 добре знали угорську мову, але ніколи не чули іспанську. Для чистоти експерименту разом із різними мовами вчені вимовляли безглузді слова.

Сканування мозку тварин показало, що від знайомої мови кора мозку тварин не сильно активізувалася. Сильніше мозок тварин реагував на незнайомі мови. А найсильніша мозкова активність у слуховій корі відбувалася, коли пси чули безглуздий набір звуків.

"Це перший безприматний вигляд, у якого ми змогли продемонструвати здатність розрізняти мови, а також відрізняти природне мовлення від нісенітниці", — сказав Аттіла Андікс, керівник відділу етології (дослідження тварин) в Університеті Етвеша Лоранда.

Учені дійшли висновку, що собаки вловлюють слухові закономірності мови, якою з ними постійно спілкуються.

"Це дуже схоже на те, що ми бачимо з дуже маленькими довербальними немовлятами, які можуть спонтанно розрізняти мови, перш ніж починають говорити", — зазначив керівник дослідження.

При цьому чим старший собака, тим краще він здатний розрізняти знайому і незнайому мову. Так само дослідницька група виявила, що не тільки те, як ми говоримо, а й те, що ми говоримо, має значення для вихованців. Собаки зуміли розрізнити знайомі фрази, навіть якщо вони вимовлялися різними тоном та манерою.

"Насправді це дуже цікаве питання, яке дозволить знайти відповідь — чи дали тисячі років приручення собакам якусь перевагу в обробці мови", — резюмував Андікс.

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