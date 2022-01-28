Двухэтажные усыпальницы с каменными подушками: в Неаполе нашли необычные гробницы (фото)

Двухкамерные гробницы состояли из верхней комнаты, где могли молиться члены семьи, а на нижнем ярусе покоились усопшие.

Частью древнего некрополя в Неаполе, который был построен 2 300 лет назад, является гипогей Ipogeo dei Cristallini. Этот уникальный греческий или эллинистический археологический объект будет открыт для посетителей в середине 2022 года, пишет Ancient Origins.

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Гипогей — подземное сооружение, предназначенное для коллективных погребений. Итальянский город Неаполь знаменит тем, что расположен на руинах древнеримских Геркуланума и Помпеи, которые были стерты с лица земли вулканом Везувием. Однако новая туристическая достопримечательность показывает историю города совсем с другой стороны.

Скальные гробницы

[ + – ] В усыпальницах имелись даже подушки, вырезанные из одной и той же скалы

Греческий некрополь Неаполя, на 400 лет старше руин римских Помпей, был построен греками в VIII веке до н.э. Как отмечают ученые, эта местность была довольно холмистая и состояла практически из вулканического туфа — магматическая горная порода, которая великолепно служит стеновым камнем.

В районе некрополя, называемого Санита, исследователи нашли крутую лестницу, которая уходила под землю и вела к четырем разным зонам усыпальниц. У каждой из них есть свой отдельный вход, который в свое время выходил на тропу, по которой шли скорбящие. Величие этих богато украшенных входов без сомнений указывает на то, что эти гробницы строились для греческой элиты.

[ + – ] Двенадцать расписных ступеней ведут в нижнюю погребальную камеру

Обнаруженные гробницы поистине поражают и впечатляют. Зачастую греки строили гробницы с двумя камерами, в которых имелась верхняя комната для молящихся членов семьи и нижняя, где покоилось само тело. Нижние камеры в этих усыпальницах были вырыты прямо в мягком вулканическом туфе, создавая структуру, похожую на пещеру. Эти пещеры, скорее, напоминали комнаты со скамейками, "ложами" и лестницами. Более того, в усыпальницах имелись даже подушки, вырезанные из одной и той же скалы.

Когда-то на древних улицах Неаполя существовали глубокие высеченные в скале погребальные тропы, ведущие к древнегреческому некрополю. Со временем части этих погребальных троп превратились в дороги поселения Санита.

[ + – ] Гробницы были оборудованы каменными "ложами"

Через некоторое время большое количество вулканического пепла скрыло некрополь и археологом действительно улыбнулась удача, что они вообще наткнулись на участок Ipogeo dei Cristallini.

В 1960-х годах городская канализационная система Неаполя была значительно модернизирована, в результате чего исследователям удалось обнаружить некрополь. Благодаря толстому слою пепла эти гробницы и греческие настенные росписи так хорошо сохранились.

По мнению некоторых ученых, на этом месте находятся десятки гробниц, в каждой из которых имеется несколько тел. Но принадлежали ли они одной семье или социальной группе, или же между ними были некие политические отношения? Пока что археологи не могут точно ответить на эти вопросы.

[ + – ] Эксперты не уверены, кто именно был похоронен в некрополе, но имена, написанные на древнегреческом языке на стенах гробниц, дают ключ к разгадке личностей умерших

Сохранение греческого искусства

Как отмечают археологи, греческая живопись почти полностью утрачена и даже в самой Греции от нее почти ничего не осталось. Настенной росписи тоже очень мало, в основном они были в македонских гробницах.

На стенах обнаруженных гробниц красовались богато расписанные фрески с пышными гирляндами, великолепными канделябрами, вазами и блюдами, которые тогда применяли в погребальных ритуалах, а также двумя человеческими фигурами (вероятно, богом вина Дионисом и царевной Ариадной). А вот скульптурное лицо классической греческой горгоны, находящейся у входа в одну из гробниц, выглядело почти новым.

[ + – ] Как отмечают археологи, греческая живопись почти полностью утрачена и даже в самой Греции от живописи практически ничего не осталось

На данный момент ученые полностью изучили лишь одну гробницу. Другие, обнаруженные до сих пор в греческом некрополе Неаполя, не столь совершенны. Тем не менее в одной поврежденной гробнице хорошо сохранились несколько фресок.

Ученые планируют провести дополнительные исследования и изучить это место более детально.

Напомним, что в ноябре прошлого года на юго-востоке Швейцарии археолог-любитель обнаружил кинжал римского воина 2000-летней давности. Это открытие помогло ученым обнаружить место, где произошла битва между римлянами и "варварами" — древним племенем ретов.

А вот в ходе другого недавно исследования ученым удалось выяснить, что предполагаемые "скипетры" из Эрмитажа на самом деле оказались самыми древними соломинками для питья пива. 5000-летние серебряные и золотые трубки, украшенные быками, использовались для питья алкогольного напитка из общего сосуда.