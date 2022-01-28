Двоповерхові усипальниці з кам'яними подушками: у Неаполі знайшли незвичайні гробниці (фото)
Двокамерні гробниці складалися з верхньої кімнати, де могли молитися члени сім'ї, а на нижньому ярусі спочивали покійні.
Частиною стародавнього некрополя в Неаполі, який був побудований 2300 років тому, є гіпогей Ipogeo dei Cristallini. Цей унікальний грецький або елліністичний археологічний об'єкт буде відкритий для відвідувачів у середині 2022 року, пише Ancient Origins.
Гіпогей — підземна споруда, призначена для колективних поховань. Італійське місто Неаполь відоме тим, що розташоване на руїнах давньоримських Геркуланума та Помпеїв, які були стерті з лиця землі вулканом Везувієм. Однак нова туристична пам'ятка показує історію міста зовсім із іншого боку.
Скельні гробниці
Грецький некрополь Неаполя, на 400 років старший за руїни римських Помпей, був побудований греками у VIII столітті до н.е. Як зазначають вчені, ця місцевість була досить горбиста та складалася практично з вулканічного туфу — магматичної гірської породи, яка чудово слугує стіновим каменем.
У районі некрополя, званого Санітом, дослідники знайшли круті сходи, які йшли під землю та вели до чотирьох різних зон усипальниць. Кожна з них має свій окремий вхід, який свого часу виходив на стежку, якою йшли люди в скорботі. Велич цих багато прикрашених входів безперечно вказує на те, що ці гробниці будувалися для грецької еліти.
Виявлені гробниці воістину вражають і приголомшують. Найчастіше греки будували гробниці з двома камерами, у яких була верхня кімната для членів сім'ї, що моляться, і нижня, де лежало саме тіло. Нижні камери в цих усипальницях були вириті прямо в м'якому вулканічному туфі, створюючи структуру, схожу печеру. Ці печери, швидше, нагадували кімнати з лавами, "ложами" та сходами. Більше того, в усипальницях були навіть подушки, вирізані з однієї скелі.
Колись на стародавніх вулицях Неаполя існували глибокі висічені в скелі похоронні стежки, що вели до давньогрецького некрополю. Згодом частини цих похоронних стежок перетворилися на дороги поселення Саніта.
Через деякий час велика кількість вулканічного попелу приховала некрополь, і археологам справді усміхнулася удача, що вони взагалі натрапили на ділянку Ipogeo dei Cristallini.
У 1960-х роках міська каналізаційна система Неаполя була значно модернізована, у результаті дослідникам вдалося виявити некрополь. Завдяки товстому шару попелу ці гробниці та грецькі настінні розписи так добре збереглися.
На думку деяких учених, на цьому місці розташовані десятки гробниць, у кожній із яких є кілька тіл. Але чи належали вони одній сім'ї чи соціальній групі, чи між ними були якісь політичні відносини? Поки що археологи неспроможні точно відповісти ці запитання.
Збереження грецького мистецтва
Як відзначають археологи, грецький живопис майже повністю втрачений, і навіть у самій Греції від нього майже нічого не залишилося. Настінного розпису теж дуже мало, здебільшого вони були в македонських гробницях.
На стінах виявлених гробниць красувалися багато розписані фрески з пишними гірляндами, чудовими канделябрами, вазами та стравами, які тоді застосовували в похоронних ритуалах, а також двома людськими фігурами (ймовірно, богом вина Діонісом і царівною Аріадною). А ось скульптурне обличчя класичної грецької горгони, що розташоване біля входу в одну з гробниць, мало майже новий вигляд.
Наразі вчені повністю вивчили лише одну гробницю. Інші, виявлені зараз у грецькому некрополі Неаполя, менш досконалі. Проте в одній пошкодженій гробниці добре збереглося кілька фресок.
Учені планують провести додаткові дослідження та вивчити це місце детальніше.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року на південному сході Швейцарії археолог-аматор виявив кинджал римського воїна 2000-річної давності. Це відкриття допомогло вченим виявити місце, де відбулася битва між римлянами та "варварами" — древнім племенем ретів.
А ось у ході іншого нещодавно дослідження вченим вдалося з'ясувати, що передбачувані "скіпетри" з Ермітажу насправді виявилися найдавнішими соломинками для пиття пива. 5000-річні срібні та золоті трубки, прикрашені биками, використовувалися для пиття алкогольного напою із загальної посудини.