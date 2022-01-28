Двоповерхові усипальниці з кам'яними подушками: у Неаполі знайшли незвичайні гробниці (фото)

Двокамерні гробниці складалися з верхньої кімнати, де могли молитися члени сім'ї, а на нижньому ярусі спочивали покійні.

Частиною стародавнього некрополя в Неаполі, який був побудований 2300 років тому, є гіпогей Ipogeo dei Cristallini. Цей унікальний грецький або елліністичний археологічний об'єкт буде відкритий для відвідувачів у середині 2022 року, пише Ancient Origins.

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Гіпогей — підземна споруда, призначена для колективних поховань. Італійське місто Неаполь відоме тим, що розташоване на руїнах давньоримських Геркуланума та Помпеїв, які були стерті з лиця землі вулканом Везувієм. Однак нова туристична пам'ятка показує історію міста зовсім із іншого боку.

Скельні гробниці

[ + – ] В усипальницях були навіть подушки, вирізані з однієї скелі

Грецький некрополь Неаполя, на 400 років старший за руїни римських Помпей, був побудований греками у VIII столітті до н.е. Як зазначають вчені, ця місцевість була досить горбиста та складалася практично з вулканічного туфу — магматичної гірської породи, яка чудово слугує стіновим каменем.

У районі некрополя, званого Санітом, дослідники знайшли круті сходи, які йшли під землю та вели до чотирьох різних зон усипальниць. Кожна з них має свій окремий вхід, який свого часу виходив на стежку, якою йшли люди в скорботі. Велич цих багато прикрашених входів безперечно вказує на те, що ці гробниці будувалися для грецької еліти.

[ + – ] Дванадцять розписних сходів ведуть у нижню похоронну камеру

Виявлені гробниці воістину вражають і приголомшують. Найчастіше греки будували гробниці з двома камерами, у яких була верхня кімната для членів сім'ї, що моляться, і нижня, де лежало саме тіло. Нижні камери в цих усипальницях були вириті прямо в м'якому вулканічному туфі, створюючи структуру, схожу печеру. Ці печери, швидше, нагадували кімнати з лавами, "ложами" та сходами. Більше того, в усипальницях були навіть подушки, вирізані з однієї скелі.

Колись на стародавніх вулицях Неаполя існували глибокі висічені в скелі похоронні стежки, що вели до давньогрецького некрополю. Згодом частини цих похоронних стежок перетворилися на дороги поселення Саніта.

[ + – ] Гробниці були обладнані кам'яними "ложами"

Через деякий час велика кількість вулканічного попелу приховала некрополь, і археологам справді усміхнулася удача, що вони взагалі натрапили на ділянку Ipogeo dei Cristallini.

У 1960-х роках міська каналізаційна система Неаполя була значно модернізована, у результаті дослідникам вдалося виявити некрополь. Завдяки товстому шару попелу ці гробниці та грецькі настінні розписи так добре збереглися.

На думку деяких учених, на цьому місці розташовані десятки гробниць, у кожній із яких є кілька тіл. Але чи належали вони одній сім'ї чи соціальній групі, чи між ними були якісь політичні відносини? Поки що археологи неспроможні точно відповісти ці запитання.

[ + – ] Експерти не впевнені, хто саме був похований у некрополі, але імена, написані давньогрецькою мовою на стінах гробниць, дають ключ до розгадки особистостей померлих

Збереження грецького мистецтва

Як відзначають археологи, грецький живопис майже повністю втрачений, і навіть у самій Греції від нього майже нічого не залишилося. Настінного розпису теж дуже мало, здебільшого вони були в македонських гробницях.

На стінах виявлених гробниць красувалися багато розписані фрески з пишними гірляндами, чудовими канделябрами, вазами та стравами, які тоді застосовували в похоронних ритуалах, а також двома людськими фігурами (ймовірно, богом вина Діонісом і царівною Аріадною). А ось скульптурне обличчя класичної грецької горгони, що розташоване біля входу в одну з гробниць, мало майже новий вигляд.

[ + – ] Як відзначають археологи, грецький живопис майже повністю втрачений, і навіть у самій Греції від живопису практично нічого не залишилося

Наразі вчені повністю вивчили лише одну гробницю. Інші, виявлені зараз у грецькому некрополі Неаполя, менш досконалі. Проте в одній пошкодженій гробниці добре збереглося кілька фресок.

Учені планують провести додаткові дослідження та вивчити це місце детальніше.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року на південному сході Швейцарії археолог-аматор виявив кинджал римського воїна 2000-річної давності. Це відкриття допомогло вченим виявити місце, де відбулася битва між римлянами та "варварами" — древнім племенем ретів.

А ось у ході іншого нещодавно дослідження вченим вдалося з'ясувати, що передбачувані "скіпетри" з Ермітажу насправді виявилися найдавнішими соломинками для пиття пива. 5000-річні срібні та золоті трубки, прикрашені биками, використовувалися для пиття алкогольного напою із загальної посудини.