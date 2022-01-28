Невезучий месяц. Ученые назвали точное время, когда на Землю упал астероид-убийца

Рыбьи кости, а также окаменелости растений помогли палеонтологам определить точное время ужасающей катастрофы, которая уничтожила древних рептилий.

Около 66 миллионов лет назад произошла ужасная катастрофа — огромный метеорит врезался в нашу планету и привел к гибели динозавров. Но в какой именно месяц произошел удар, долгое время оставалось загадкой, пишет Popular Science.

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Новое исследование ученых показало, что динозавры погибли летом в июне месяце.

Запечатлевший смерть древних рептилий

[ + – ] С помощью скелета рыб ученые узнали, что метеорит упал в период перехода от весны к лету в северном полушарии

Выяснить точный месяц ужасающего события, экспертам удалось благодаря последним доказательствам, полученным из места под названием Танис, расположенного в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте.

В этом месте исследователям удалось найти останки динозавров, ранних млекопитающих, рыб и растений. Что примечательно многие из этих окаменелостей были обнаружены практически в исключительной сохранности, на некоторых были даже заметны остатки мягких тканей.

Танис впервые нашли в 2008 году и с тех пор он привлекал внимание многих ученых, в частности палеонтолога Роберта ДеПалмы из Манчестерского университета. В ходе исследования, проведенного в 2019 года ДеПалма и его коллеги выяснили, что Танис запечатлел момент удара астероида. О чем свидетельствуют несколько факторов.

[ + – ] В ходе исследования, проведенного в 2019 года ДеПалма и его коллеги выяснили, что Танис запечатлел момент удара астероида

Наличие останков древних рептилий, которые встречались в отложениях вплоть до границы мелового и палеогенового периодов, и точно на границе в момент столкновения. Слой расплавленных сферул — маленьких шариков из стекла. Когда астероид врезался в земной шар, он разбросал обломки и расплавленные шарики на тысячи километров. Кроме расплавленных сферул в ископаемых породах, исследователи обнаружили большое их количество и в скелетах некоторых рыб. Скорее всего, рыбы заглатывали шарики, падающих сверху в реки. Следы так называемых стоячих волн, напоминающих качели, которые обычно возникают в замкнутых или частично замкнутых водоемах. Эти волны сформировались вследствие отдаленного удара в Мексике.

Как ученые определи месяц гибели динозавров?

В ходе своего нового исследования, палеонтологи изучали кости современного, недавно умершего осетра. В итоге они выяснили, что в костях плавника есть наслоение, по которому можно узнать возраст рыбы. Более того, по наслоениям, а точнее, их химическому составу, можно заметить чередование пресной воды в летний период и соленой воды зимой.

Зафиксировав этот факт, эксперты занялись изучением останков наиболее хорошо сохранившихся скелетов рыб мелового периода. С их помощью ученые узнали, что метеорит упал в период перехода от весны к лету в северном полушарии. Иными словами, катастрофа возникла на рубеже мая или июня.

[ + – ] Новое исследование ученых показало, что динозавры погибли летом в июне месяце

Данные результаты анализа палеонтологов совпадают с более ранним исследованием, в котором изучались ископаемые растения — кувшинки. Они так же показали, что катастрофа произошла в начале июня.

Напомним, что в ходе своего недавнего исследования ученым удалось обнаружить полный скелет древнего ихтиозавра. Останки гигантской рептилии нашли в Англии. Длина "морского дракона" достигала 10 м, а его возраст — 180 млн лет.

А вот в декабре прошло года исследователи наткнулись на идеально сохранившийся эмбрион динозавра. Его прозвали "малыш Инлян", а его возраст варьируется от от 66 до 72 миллионов лет. Больше всего палеонтологов поразила поза эмбриона.