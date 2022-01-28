Нещасливий місяць. Учені назвали точний час, коли на Землю впав астероїд-убивця

Риб'ячі кістки, а також скам'янілості рослин допомогли палеонтологам визначити точний час жахливої катастрофи, яка знищила давніх рептилій.

Близько 66 мільйонів років тому сталася жахлива катастрофа — величезний метеорит врізався в нашу планету та спричинив загибель динозаврів. Але в який саме місяць стався удар, довгий час залишалося загадкою, пише Popular Science.

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Нове дослідження вчених показало, що динозаври загинули влітку в червні.

Смерть стародавніх рептилій

[ + – ] За допомогою скелета риби вчені дізналися, що метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі

З'ясувати точний місяць жахливої події експертам вдалося завдяки останнім доказам, отриманим із місця під назвою Таніс, розташованого у формації Хелл-Крік у Північній Дакоті.

У цьому місці дослідникам вдалося знайти рештки динозаврів, ранніх ссавців, риб і рослин. Що примітно, багато з цих скам'янілостей були виявлені практично винятково збереженими, на деяких були навіть помітні залишки м'яких тканин.

Таніс уперше знайшли у 2008 році, і з того часу він привертав увагу багатьох вчених, зокрема палеонтолога Роберта ДеПалми з Манчестерського університету. У ході дослідження, проведеного у 2019, ДеПалма та його колеги з'ясували, що Таніс зафіксував момент удару астероїда. Про що свідчать кілька факторів.

[ + – ] У ході дослідження, проведеного у 2019 році ДеПалма та його колеги з'ясували, що Таніс зафіксував момент удару астероїда.

Наявність решток стародавніх рептилій, які зустрічалися у відкладеннях аж до межі крейдового та палеогенового періодів, і точно на межі в момент зіткнення. Шар розплавлених сферул – маленьких кульок зі скла. Коли астероїд врізався в земну кулю, він розкидав уламки та розплавлені кульки на тисячі кілометрів. Крім розплавлених сферул у викопних породах, дослідники виявили велику їхню кількість і в скелетах деяких риб. Швидше за все, риби заковтували кульки, що падали зверху до річок. Сліди так званих стоячих хвиль, що нагадують гойдалки, які зазвичай виникають у замкнених або частково замкнутих водоймах. Ці хвилі сформувалися внаслідок віддаленого удару в Мексиці.

Як учені визначи місяць загибелі динозаврів?

У ході свого нового дослідження палеонтологи вивчали кістки сучасного, недавно померлого осетра. У результаті вони з'ясували, що в кістках плавника є нашарування, за яким можна дізнатися вік риби. Ба більше, за нашаруваннями, а точніше, їхнім хімічним складом, можна помітити чергування прісної води в літній період і солоної води взимку.

Зафіксувавши цей факт, експерти зайнялися вивченням решток скелетів риб крейдового періоду, що добре збереглися. З їхньою допомогою вчені дізналися, що метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі. Інакше кажучи, катастрофа виникла межі травня чи червня.

[ + – ] Нове дослідження вчених показало, що динозаври загинули влітку в червні

Ці результати аналізу палеонтологів збігаються з більш раннім дослідженням, у якому вивчалися викопні рослини — латаття. Вони також показали, що катастрофа сталася на початку червня.

Нагадаємо, що в ході свого недавнього дослідження вченим вдалося виявити повний скелет стародавнього іхтіозавра. Рештки гігантської рептилії знайшли в Англії. Довжина "морського дракона" досягала 10 м, а його вік — 180 млн років.

А ось у грудні минулого року дослідники наткнулися на ембріон динозавра, що ідеально зберігся. Його прозвали "малюк Інлян", а його вік варіюється від 66 до 72 мільйонів років. Найбільше палеонтологів вразила поза ембріона.