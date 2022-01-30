Нет, это не видеокамера. Ученые рассказали, как мозг стабилизирует то, что мы видим

Вместо того, чтобы анализировать каждый отдельный "снимок", человек видит нечто среднее из того, что попалось на глаза за последние 15 секунд. Это позволяет стабилизировать "картинку", но не дает видеть мелкие изменения.

Ученые открыли особенность работы зрения человека — выяснилось, что мозг создает усредненную картинку из "снимков", которые мы видели за последние 15 секунд, а не воспринимает визуальную информацию в режиме реального времени. Об этом говорится в статье доцента кафедры психологии Абердинского университета Мауро Манасси и профессора психологии Калифорнийского университета в Беркли Дэвида Уитни, опубликованной в журнале Conversation.

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Исследователи пришли к выводу, что вместо того, чтобы анализировать каждый отдельный снимок, мозг воспринимает в данный момент нечто среднее из того, что человек видел за последние 15 секунд. Авторы статьи сравнили такой принцип работы зрения с приложением, которое каждые 15 секунд объединяет визуальные данные в один "кадр".

Манасси и Уитни также отметили, что если бы мы всегда воспринимали окружение в режиме реального времени, это было бы похоже на галлюцинацию с постоянными колебаниями света, тени и движением. Поэтому, чтобы люди получали информацию более плавно, мозг вынужден нас "обманывать". Ученые считают, что именно по этой причине мы можем не замечать каких-либо мелких визуальных изменений, которые происходят с течением времени.

Исследователи проиллюстрировали принцип работы зрения при помощи видео, на котором лицо слева медленно стареет в течение 30 секунд, однако заметить изменение возраста в полной степени очень сложно — кажется, старение происходит медленее, чем на самом деле.

"Что мозг по существу делает, так это прокрастинирует. Постоянно иметь дело с каждым снимком, который он получает, слишком много работы, поэтому мозг прилипает к прошлому, потому что прошлое хорошо предсказывает настоящее. В основном мы перерабатываем информацию из прошлого, потому что это эффективнее, быстрее и требует меньше работы", — говорится в публикации.

Ученые заявили, что зрительная система человека иногда жертвует точностью передачи информации о происходящем ради плавного визуального восприятия мира.

У этого свойства работы человеческого мозга есть положительные и отрицательные последствия. С одной стороны задержка в 15 секунд позволяет избежать пресыщения визуальной информацией, однако с другой стороны может привести к ситуациям с риском для жизни, где необходима максимальная точность.

Например, медиков при просмотре рентгеновского снимка просят определить какие-либо отклонения. В этом случае ученые выяснили, что решения рентгенологов основывались не только на текущем изображении, но и на снимках, которые они видели ранее — это могло иметь серьезные последствия для здоровья пациентов.

Поэтому важно помнить, что суждения, которые мы делаем на протяжении каждого дня, не полностью основаны на настоящем и сильно зависят от того, что мы видели в прошлом, добавили ученые.

Напомним, недавно ученые выяснили, почему перед глазами могут появляться "летающие мушки".

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