В Британии нашли 800-летнюю брошь с заклятием, отгоняющим болезни (фото)

На средневековом артефакте нашли фрагмент христианской молитвы, а также надпись на иврите.

В Британии археолог-любитель Уильям Нордхофф сначала подумал, что выкопал еще один кусок свинца, когда сделал открытие на поле в Пьюси-Вейл, графства Уилтшир, пишет Daily Mail.

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Как выяснилось, мужчина нашел средневековую брошь весом 5,77 г. Она датировалась 1150-1350 гг. н.э., и была официально объявлена сокровищем в соответствии с Законом о сокровищах 1996 года, поскольку на 10% состояла из драгоценного металла и на момент находки ей было более 300 лет. По оценкам экспертов, она может стоить до $6720.

Исследователи идентифицировали находку как религиозный артефакт. На броши круглой формы со скошенным краем был написан фрагмент христианской молитвы, которая переводится с латыни как: "Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус. Аминь".

А вот буквы из иврита A, G, L и A на внутренней надписи, как считалось, обладали магическими свойствами. Исходя из анализа эксперты пришли в выводу, что они использовались в качестве некого магического амулета, защищающего против лихорадки.

[ + – ] Археолог-любитель Уильям Нордхофф, держащий в руке брошь

Что делает данную находку особенной, так это 4 поверхности с надписями, отсутствие в них орфографических ошибок, а также относительно хорошее состояние.

"По правде сказать, я был совершенно поражен как только взял брошь в руки. По весу и цвету я понял, что она была сделана из золота. Да и сияла она как золото. То, что я смог ее найти — настоящая удача. Поле в Пьюси-Вейл — гигантское, промахнись я на несколько сантиметров и находка так бы и осталась далеко под землей, продолжая ожидать своего часа", — рассказал Нордхофф.

Среди других, не менее интересных археологических открытий стоит выделить находки, сделанные в Луксоре — городе на юге Египта. Исследователи нашли статуи сфинксов с лицом Аменхотепа III, 3 статуи богини войны Сахмет в довольно хорошей сохранности, а также откопали руины колонн и стен в храме-усыпальнице. Древние жители украшали их разными ритуальными сценами.

А вот в Неаполе археологи обнаружили необычные гробницы. В двухкамерных усыпальницах имелась верхняя комната, где могли молиться члены семьи, а также нижняя, где покоились сами усопшие. В гробницах также имелись подушки, вырезанные из одной и той же скалы.