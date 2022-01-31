У Британії знайшли 800-річну брошку із закляттям, яке відганяє хвороби (фото)

На середньовічному артефакті знайшли фрагмент християнської молитви, а також напис івритом

У Британії археолог-аматор Вільям Нордгофф спочатку подумав, що викопав ще один шматок свинцю, коли зробив відкриття на полі в П'юсі-Вейлі, графство Вілтшир, пише Daily Mail.

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Як з'ясувалося, чоловік знайшов середньовічну брошку вагою 5,77 г. Вона датувалась 1150-1350 роками. н.е. і була офіційно оголошена скарбом відповідно до Закону про скарби 1996 року, оскільки на 10% складалася з дорогоцінного металу та на момент знахідки їй було понад 300 років. За оцінками експертів, вона може коштувати до $6720.

Дослідники ідентифікували знахідку як релігійний артефакт. На броші круглої форми зі скошеним краєм був написаний фрагмент християнської молитви, яка перекладається з латини як: "Радуйся, Маріє, благодаті повна! Господь із Тобою; благословенна Ти між жінками, і благословенний плід утроби Твоєї Ісус. Амінь".

А ось літери з івриту A, G, L і A на внутрішньому написі, як вважалося, мали магічні властивості. Судячи з аналізу, експерти дійшли висновку, що вони використовувалися як магічний амулет, що захищає проти лихоманки.

[ + – ] Археолог-аматор Вільям Нордгофф, який тримає в руці брошку

Що робить цю знахідку особливою, так це 4 поверхні з написами, відсутність у них орфографічних помилок, а також відносно хороший стан.

"Щиро сказати, я був абсолютно вражений, як тільки взяв брошку в руки. За вагою та кольором я зрозумів, що вона була зроблена із золота. Та й сяяла вона, як золото. Те, що я зміг її знайти, — справжня удача. Поле в П'юсі-Вейл — гігантське, якби я промахнувся на кілька сантиметрів, то знахідка так і залишилася б далеко під землею, продовжуючи чекати свого часу", — розповів Нордгофф.

Серед інших, не менш цікавих археологічних відкриттів, варто виділити знахідки, зроблені в Луксорі — місті на півдні Єгипту. Дослідники знайшли статуї сфінксів із обличчям Аменхотепа III, 3 статуї богині війни Сахмет у досить хорошому стані, а також відкопали руїни колон і стін у храмі-усипальниці. Стародавні мешканці прикрашали їх різними ритуальними сценами.

А ось у Неаполі археологи виявили незвичайні гробниці. У двокамерних усипальницях була верхня кімната, де могли молитися члени сім'ї, а також нижня, де спочивали самі покійники. У гробницях також були подушки, вирізані з одного каменя.