Сложно поверить. Ученые подтвердили подлинность захватывающей съемки спутников Юпитера (видео)

Многие скептически отнеслись к этому ролику из-за того, что Ио, находящийся ближе к Юпитеру, вращается по орбите медленнее, чем Европа, которая находится дальше.

Таймлапс спутников Юпитера — Европы и Ио, вращающихся вокруг газового гиганта, в последние несколько дней широко распространился по всему интернету. А все потому, что видео поражает своей красотой и необычным движением лун, причем настолько, что сначала многие не поверили в его подлинность, пишет IFLS.

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Хотя к изображениям и видео, распространяемым в интернете, стоит относиться скептически, исследователи все же подтвердили, что этот великолепный ролик на 100% соответствует действительности.

Этот таймлапс был сделан Кевином М. Гиллом, инженером NASA из Лаборатории реактивного движения. Он использовал снимки, сделанные космическим зондом Cassini во время облета Юпитера, прежде чем тот направился к Сатурну.

На видео показаны Ио и Европа, вращающиеся вокруг своей планеты. Одна из причин, по которой люди скептически отнеслись к этому ролику, заключается в том, что Ио, находящийся ближе к Юпитеру, вращается по орбите медленнее, чем Европа, которая находится дальше. Однако этому есть простое объяснение.

Нам кажется, что Европа перемещается по орбите быстрее Ио, потому что мы видим ее с точки обзора, движущегося влево Cassini. А так как Европа ближе, складывается впечатление, будто она и движется быстрее.

Это довольно распространенная иллюзия. Нам кажется, что предметы, которые находятся дальше, движутся медленнее, потому что их размер намного меньше и поэтому им требуется больше времени, чтобы попасть в наше поле зрение.

Напомним, что недавно исследователям удалось раскрыть тайну циклонов на Юпитере. В этом им помог земной фитопланктон. Как выяснилось, главной причиной удивительной турбулентности на газовом гиганте является влажная конвекция.

А вот космический аппарат Juno записал звуки спутника Юпитера — Ганимеда. Помимо аудиозаписи, зонд запечатлел слабое пылевое кольцо Юпитера, а также составил подробную карту магнитного поля планеты.