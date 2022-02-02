Важко повірити. Вчені підтвердили справжність захопливої зйомки супутників Юпітера (відео)

Багато хто скептично ставився до цього ролика через те, що Іо, що знаходиться ближче до Юпітера, обертається орбітою повільніше, ніж Європа, яка знаходиться далі.

Таймлапс супутників Юпітера — Європи та Іо, що обертаються навколо газового гіганта, останні кілька днів широко поширився по всьому інтернету. А все тому, що відео вражає своєю красою та незвичайним рухом місяців, причому настільки, що спочатку багато хто не повірив у його справжність, пише IFLS.

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Хоча до зображень і відео, що розповсюджуються в інтернеті, варто ставитися скептично, дослідники все ж таки підтвердили, що цей чудовий ролик на 100% відповідає дійсності.

Цей таймлапс зробив Кевін М. Гілл, інженер NASA з Лабораторії реактивного руху. Він використав знімки, зроблені космічним зондом Cassini під час обльоту Юпітера, перш ніж той попрямував до Сатурна.

На відео показані Іо та Європа, що обертаються навколо своєї планети. Одна з причин, через яку люди скептично поставилися до цього ролика, полягає в тому, що Іо, що знаходиться ближче до Юпітера, обертається орбітою повільніше, ніж Європа, яка знаходиться далі. Проте цьому є просте пояснення.

Нам здається, що Європа переміщається орбітою швидше за Іо, тому що ми бачимо її з точки огляду Cassini, що рухається вліво. Оскільки Європа ближче, складається враження, ніби вона і рухається швидше.

Це досить поширена ілюзія. Нам здається, що предмети, які знаходяться далі, рухаються повільніше, тому що їх розмір набагато менший і тому їм потрібно більше часу, щоб потрапити до нашого поля.

Нагадаємо, що нещодавно дослідникам вдалося розкрити таємницю циклонів на Юпітері. У цьому їм допоміг земний фітопланктон. Як з'ясувалося, головною причиною дивовижної турбулентності на газовому гіганті є волога конвекція.

А ось космічний апарат Juno записав звуки супутника Юпітера — Ганімеда. Крім аудіозапису, зонд зняв слабке пилове кільце Юпітера, а також склав докладну карту магнітного поля планети.