Механические светлячки. Ученые считают, что вертолеты на Марсе светятся в темноте

Исследователи надеются, что с помощью будущих беспилотников, они смогут напрямую зафиксировать это явление и более детально его изучить.

В ходе своего недавнего исследования астрономы пришли к выводу, что, быстро вращающиеся лопасти вертолетов на Марсе могут вызывать электрические токи в атмосфере, которые приводят к голубовато-фиолетовому свечению, пишет IFLS.

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По мнению ученых, все дело в том, что вращающиеся лопасти создают своеобразное явление, известное как огни святого Эльма — плазменный разряд, часто возникающий вокруг кораблей и самолетов во время грозы.

"Слабое свечение наиболее заметно в вечерние часы, когда небо темнее", — рассказал Уильям Фаррелл из Центра космических полетов имени Годдарда.

Полученные результаты показывают, что загадочная планета может содержать больше природных красот, чем предполагалось ранее. Присылаемые марсоходами изображения показывают суровый пустынный пейзаж планеты. Однако новое исследование в который раз доказывает, что внешний вид может быть обманчивым и Марс способен произвести впечатление на своих будущих посетителей захватывающими световыми шоу.

Загадочное свечение

Наблюдаемый процесс в целом аналогичен созданию статического электричества путем трения воздушного шарика о шерстяной свитер. Ученые рассчитали, что при вращении лопастей вертолета они ударяют по крошечным пылинкам в атмосфере, в результате чего на лопастях накапливается заряд, и вокруг них возникают электрические токи, вызывающие свечение.

[ + – ] Вертолет Ingenuity

Затем эти токи толкают свободные электроны в атмосфере, поражая молекулы углекислого газа — основной компонент марсианской атмосферы. Это, в свою очередь, производит больше электронов, усиливающих токи.

Токи достаточно малы, чтобы повредить беспилотник с вращающимся ротором, но они могут быть достаточно большими, чтобы вызвать "электронную лавину", которая может заставить воздух вокруг аппарата светиться сине-фиолетовым цветом.

Однако проверить это с помощью Ingenuity, к сожалению, не удастся. Он не летает в это время, но ученые надеются, что будущие беспилотники смогут совершать вечерние полеты и зафиксировать это свечение.

Электрические токи, создаваемые быстро вращающимися лопастями беспилотников, слишком малы, чтобы представлять угрозу для аппарата или марсианской среды, но они дают возможность провести дополнительную научную работу, чтобы улучшить наше понимание накопления электрического заряда, называемого трибоэлектрическим зарядом.

Напомним, что на днях китайская межпланетная станция Tianwen-1 запечатлела новые впечатляющие кадры. В коротком видео можно четко увидеть Северный полюс Марса и его ледники на фоне красноты окружающей почвы.

Также с помощью прибора CaSSIS исследователям удалось обнаружить на Красной планете необычный "пень", который в итоге оказался ударным кратером, заполненным водяным льдом. Его диаметр составляет 8 км.