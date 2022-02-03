Механічні світлячки. Вчені вважають, що гелікоптери на Марсі світяться у темряві

Дослідники сподіваються, що за допомогою майбутніх безпілотників вони зможуть безпосередньо зафіксувати це явище і детальніше його вивчити.

У процесі свого недавнього дослідження астрономи дійшли висновку, що лопаті вертольотів, що швидко обертаються, на Марсі можуть викликати електричні струми в атмосфері, які призводять до блакитно-фіолетового світіння, пише IFLS.

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На думку вчених, вся справа у тому, що лопаті, що обертаються, створюють своєрідне явище, відоме як вогні святого Ельма — плазмовий розряд, що часто виникає навколо кораблів і літаків під час грози.

"Слабке світіння найбільш помітне у вечірні години, коли небо темніше", — розповів Вільям Фаррелл із Центру космічних польотів імені Годдарда.

Отримані результати показують, що загадкова планета може містити більше природної краси, ніж передбачалося раніше. Надіслані марсоходами зображення показують суворий пустельний пейзаж планети. Однак нове дослідження вкотре доводить, що зовнішній вигляд може бути оманливим і Марс здатний справити враження на своїх майбутніх відвідувачів захопливими світловими шоу.

Загадкове світіння

Спостережуваний процес загалом аналогічний до створення статичної електрики шляхом тертя повітряної кульки про вовняний светр. Вчені розрахували, що при обертанні лопатей вертольота вони вдаряють по крихітних порошинках в атмосфері, внаслідок чого на лопатях накопичується заряд, і навколо них виникають електричні струми, що спричиняють свічення.

[ + – ] Вертоліт Ingenuity

Потім ці струми штовхають вільні електрони у атмосфері, вражаючи молекули вуглекислого газу — основний компонент марсіанської атмосфери. Це, зі свого боку, виробляє більше електронів, що посилюють струми.

Струми досить малі, щоб пошкодити безпілотник з ротором, що обертається, але вони можуть бути досить великими, щоб викликати "електронну лавину", яка може змусити повітря навколо апарату світитися синьо-фіолетовим кольором.

Проте перевірити це за допомогою Ingenuity, на жаль, не вдасться. Він не літає у такий час, але вчені сподіваються, що майбутні безпілотники зможуть здійснювати вечірні польоти та зафіксувати це світіння.

Електричні струми, що створюються швидкими обертами лопатей безпілотників, занадто малі, щоб загрожувати апарату або марсіанському середовищу, але вони дають можливість провести додаткову наукову роботу, щоб поліпшити наше розуміння накопичення електричного заряду, званого трибоелектричним зарядом.

Нагадаємо, що днями китайська міжпланетна станція Tianwen-1 відобразила нові вражаючі кадри. У короткому відео можна чітко побачити Північний полюс Марса та його льодовики на тлі навколишнього червого ґрунту.

Також за допомогою приладу CaSSIS дослідникам вдалося виявити на Червоній планеті незвичайний "пень", який у результаті виявився ударним кратером, наповненим водяним льодом. Його діаметр складає 8 км.