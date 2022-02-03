За ними будущее. В НАТО намерены изучать квантовые технологии

Североатлантический альянс развивает системы, построенные на квантовой физике, чтобы поддерживать свое технологическое превосходство — в частности, перед Китаем.

В программе перспективных исследований эксперты НАТО перечислили квантовые вычисления, квантовое зондирование, квантовые криптографические системы и манипулирование/разработку материалов в квантовом масштабе. Министерство обороны Франции запустило национальную платформу квантовых вычислений в начале января 2022 года, вскоре она станет доступна исследователям, сообщает Shepardmedia.

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В запущенной платформе определенные типы вычислений производятся в 1 млрд раз быстрее, чем в обычных вычислительных системах. Это новое средство вычислительной техники можно будет применять в разведывательных целях, для повышения эффективности искусственных спутников Земли, наземных транспортных средств, систем, и датчиков.

Потенциальные преимущества квантовых технологий применительно к военным проблемам стоят на повестке дня многих национальных министерств обороны, но на наднациональном уровне НАТО сосредоточила внимание на разработке новой политики в этой области, стремясь к партнерству как с государственными организациями, так и с частными компаниями.

Квантовые технологии также были включены в отчет независимых экспертов "Тенденции в науке и технологиях на 2020–2040 годы", выпущенный Организацией НАТО по науке и технологиям в марте 2020 года.

В нем говорилось, что "Data-Quantum" и "Space-Quantum", по прогнозам, окажут большое влияние на развитие будущих военных возможностей.

Что касается Data-Quantum, в отчете отмечается, что в течение 15-20 лет он расширит возможности сбора, обработки и использования данных C4ISR "за счет значительного увеличения возможностей датчиков, безопасной связи и вычислений".

Интерес к квантовым технологиям также высок в США, которые участвуют в гонке с Китаем, в этой области. В отчете Исследовательской службы Конгресса США за декабрь 2021 года квантовое зондирование, квантовые вычисления и квантовая связь названы наиболее многообещающими приложениями для обороны.

Ранее Фокус сообщал, что британские ученые совместно со специалистами компании Hewlett Packard, опровергли якобы имеющее место превосходство китайского квантового компьютера.

Тем временем, группа британских физиков подсчитала, что квантовые компьютеры уже через 10 лет достигнут такой мощности, что смогут взломать биткоин.

Все это происходит на фоне ряда мер, предпринимаемых ведущими странами мира, чтобы защитить себя от грядущего квантового апокалипсиса.