За ними майбутнє. У НАТО мають намір вивчати квантові технології

Північноатлантичний альянс розвиває системи, побудовані на квантовій фізиці, щоб підтримувати свою технологічну перевагу, зокрема перед Китаєм.

У програмі перспективних досліджень експерти НАТО перерахували квантові обчислення, квантове зондування, квантові криптографічні системи та маніпулювання/розробку матеріалів у квантовому масштабі. Міністерство оборони Франції запустило національну платформу квантових обчислень на початку січня 2022 року, незабаром вона стане доступною дослідникам, повідомляє Shepardmedia.

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У запущеній платформі певні типи обчислень виробляються в 1 млрд разів швидше, ніж у звичайних обчислювальних системах. Цей новий засіб обчислювальної техніки можна буде застосовувати в розвідувальних цілях, для підвищення ефективності штучних супутників Землі, наземних транспортних засобів, систем та датчиків.

Потенційні переваги квантових технологій стосовно військових проблем стоять на порядку денному багатьох національних міністерств оборони, але на наднаціональному рівні НАТО зосередило увагу на розробці нової політики в цій галузі, прагнучи партнерства як з державними організаціями, так і з приватними компаніями.

Квантові технології також були включені у звіт незалежних експертів "Тенденції в науці та технологіях на 2020-2040 роки", випущений Організацією НАТО з науки та технологій у березні 2020 року.

У ньому говорилося, що "Data-Quantum" і "Space-Quantum", за прогнозами, вплинуть на розвиток майбутніх військових можливостей.

Що стосується Data-Quantum, у звіті наголошується, що протягом 15-20 років він розширить можливості збору, обробки та використання даних C4ISR "за рахунок значного збільшення можливостей датчиків, безпечного зв'язку та обчислень".

Інтерес до квантових технологій також високий у США, які беруть участь у перегонах з Китаєм, у цій галузі. У звіті Дослідницької служби Конгресу США за грудень 2021 року квантове зондування, квантові обчислення та квантовий зв'язок названі найбільш багатообіцяльними програмами для оборони.

Раніше Фокус повідомляв, що британські вчені спільно з фахівцями компанії Hewlett Packard спростували перевагу китайського квантового комп'ютера, що нібито має місце.

Тим часом група британських фізиків підрахувала, що квантові комп'ютери вже через 10 років досягнуть такої потужності, що зможуть зламати біткоїн.

Усе це відбувається на тлі низки заходів, що вживаються провідними країнами світу, щоб захистити себе від квантового апокаліпсису.