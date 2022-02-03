В Пакистане обнаружили один из старейших храмов Будды (фото)

Помимо храма археологи также нашли около 2000 разных артефактов, включая монеты, драгоценные камни, печати, изделия из керамики и статуи.

Древний буддийский храм, датируемый II или III веком до н.э., был обнаружен в ходе археологических раскопок на севере Пакистана в городе Барикот, пишет ART News.

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2000-летний религиозный памятник достигает 3 м в высоту. Он размещен на цилиндрическом основании, которое поддерживает куполообразное сооружение (или ступу), типичное для буддийских святынь. В храмовом комплексе также обнаружили ступу меньшего размера, комнату для монахов — келью, лестницу и ряд вестибюлей, ведущих в общественный двор, которые выходили на дорогу.

[ + – ] Храм размещен на цилиндрическом основании, которое поддерживает куполообразное сооружение (или ступу), типичное для буддийских святынь

В октябре 2021 года команда итальянских и пакистанских археологов, курировавших эту миссию, обнаружила ряд пустых траншей. Эти траншеи указывали на то, что мародеры недавно пытались разграбить постройку.

Археологи обнаружили это место в части древнего региона Гандхара, который был завоеван Александром Македонским и породил смешение буддийской веры и греческого искусства. По их мнению, сооружение может пролить свет на распространение буддизма в Гандхаре, охватывающем современные Кабул, Пешавар, Сват и Таксила.

[ + – ] В храмовом комплексе также обнаружили ступу меньшего размера, комнату для монахов — келью, лестницу и ряд вестибюлей, ведущих в общественный двор, которые выходили на дорогу

"Открытие этого религиозного памятника, созданного во времена Индо-Греческого царства, свидетельствует о том, что это был важный и древний центр культа и паломничества", — рассказал ученый Лука Мария Оливьери из Университета Ка' Фоскари.

С помощью радиоуглеродного датирования исследователи установят точную дату сооружения, однако, как заявляют ученые, храм, безусловно, является одним из самых ранних буддийских памятников, когда-либо найденных в древнем регионе Гандхара.

[ + – ] Помимо храма ученые нашли и другие артефакты, включая лицо Будды, вырезанное из серого сланца

Помимо храма археологи при раскопках в Барикоте также обнаружили около 2000 разных артефактов, включая монеты, драгоценные камни, печати, изделия из керамики, статуи, а также лицо Будды, вырезанное из серого сланца.

Среди других не менее увлекательных археологических раскопок стоит выделить человеческие позвонки, нанизанные на деревянные палки. Их возраст составляет 500 лет, а найдены они были в Перу. Эксперты считают, что останки применялись в виде некого ритуального ответа коренных народов на европейский колониализм.

А вот в Польше в нацистском лагере смерти Собибор исследователи нашли три подвески жертв Холокоста. С одной стороны кулона виднелся Моисей, держащий скрижали Завета, а с другой — молитва на иврите "Шема".