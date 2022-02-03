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У Пакистані виявили один із найстаріших храмів Будди (фото)

Юлія Чайка
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храм Будди, розкопки, фото
Виявлений археологами храм Будди

Крім храму, археологи також знайшли близько 2000 різних артефактів, включаючи монети, дорогоцінне каміння, печатки, вироби з кераміки та статуї.

Стародавній буддійський храм, датований 2-м або 3-м століттям до нашої ери, був виявлений під час археологічних розкопок на півночі Пакистану в місті Барікот, пише ART News.

2000-річна релігійна пам'ятка досягає 3 м заввишки. Він розміщений на циліндричній основі, яка підтримує куполоподібну споруду (або ступу), типову для буддійських святинь. У храмовому комплексі також виявили ступу меншого розміру, кімнату для ченців — келію, сходи та низку вестибюлів, що вели до громадського подвір'я та виходили на дорогу.

циліндрична основа, храм, розкопки, знімок
Храм розміщений на циліндричній основі, яка підтримує куполоподібну споруду (або ступу), типову для буддійських святинь.

У жовтні 2021 року команда італійських і пакистанських археологів, які курували цю місію, виявила низку порожніх траншей. Ці траншеї вказували на те, що мародери нещодавно намагалися пограбувати споруду.

Археологи виявили це місце в частині стародавнього регіону Гандхара, який був завойований Олександром Македонським і породив змішання буддійської віри та грецького мистецтва. На їхню думку, споруда може пролити світло на поширення буддизму в Гандхарі, що охоплює сучасні Кабул, Пешавар, Сват і Таксіла.

храмовий комплекс, дірка, фото
У храмовому комплексі також виявили ступу меншого розміру, кімнату для ченців — келію, сходи та низку вестибюлів, що вели до громадського подвір'я та виходили на дорогу

"Відкриття цієї релігійної пам'ятки, створеної за часів Індо-Грецького царства, свідчить про те, що це був важливий і давній центр культу та паломництва", — розповів вчений Лука Марія Олів'єрі з Університету Ка' Фоскарі.

За допомогою радіовуглецевого датування дослідники встановлять точну дату споруди, однак, як заявляють учені, храм, безумовно, є однією з найбільш ранніх буддійських пам'яток, коли-небудь знайдених у стародавньому регіоні Гандхара.

обличчя Будди, артефакт, фото
Крім храму, вчені знайшли й інші артефакти, включаючи обличчя Будди, вирізане з сірого сланцю.

Крім храму, археологи під час розкопок у Барікоті також виявили близько 2000 різних артефактів, включаючи монети, дорогоцінне каміння, печатки, вироби з кераміки, статуї, а також обличчя Будди, вирізане із сірого сланцю.

Серед інших не менш захоплюючих археологічних розкопок варто виділити хребці, нанизані на дерев'яні палиці. Їхній вік становить 500 років, а знайдені вони були в Перу. Експерти вважають, що рештки застосовувалися у вигляді певної ритуальної відповіді корінних народів на європейський колоніалізм.

А ось у Польщі в нацистському таборі смерті Собібор дослідники знайшли три підвіски жертв Голокосту. З одного боку кулона виднівся Мойсей, який тримав скрижалі Завіту, а з іншого боку — молитва івритом"Шема".