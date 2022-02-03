У Пакистані виявили один із найстаріших храмів Будди (фото)
Крім храму, археологи також знайшли близько 2000 різних артефактів, включаючи монети, дорогоцінне каміння, печатки, вироби з кераміки та статуї.
Стародавній буддійський храм, датований 2-м або 3-м століттям до нашої ери, був виявлений під час археологічних розкопок на півночі Пакистану в місті Барікот, пише ART News.
2000-річна релігійна пам'ятка досягає 3 м заввишки. Він розміщений на циліндричній основі, яка підтримує куполоподібну споруду (або ступу), типову для буддійських святинь. У храмовому комплексі також виявили ступу меншого розміру, кімнату для ченців — келію, сходи та низку вестибюлів, що вели до громадського подвір'я та виходили на дорогу.
У жовтні 2021 року команда італійських і пакистанських археологів, які курували цю місію, виявила низку порожніх траншей. Ці траншеї вказували на те, що мародери нещодавно намагалися пограбувати споруду.
Археологи виявили це місце в частині стародавнього регіону Гандхара, який був завойований Олександром Македонським і породив змішання буддійської віри та грецького мистецтва. На їхню думку, споруда може пролити світло на поширення буддизму в Гандхарі, що охоплює сучасні Кабул, Пешавар, Сват і Таксіла.
"Відкриття цієї релігійної пам'ятки, створеної за часів Індо-Грецького царства, свідчить про те, що це був важливий і давній центр культу та паломництва", — розповів вчений Лука Марія Олів'єрі з Університету Ка' Фоскарі.
За допомогою радіовуглецевого датування дослідники встановлять точну дату споруди, однак, як заявляють учені, храм, безумовно, є однією з найбільш ранніх буддійських пам'яток, коли-небудь знайдених у стародавньому регіоні Гандхара.
Крім храму, археологи під час розкопок у Барікоті також виявили близько 2000 різних артефактів, включаючи монети, дорогоцінне каміння, печатки, вироби з кераміки, статуї, а також обличчя Будди, вирізане із сірого сланцю.
Серед інших не менш захоплюючих археологічних розкопок варто виділити хребці, нанизані на дерев'яні палиці. Їхній вік становить 500 років, а знайдені вони були в Перу. Експерти вважають, що рештки застосовувалися у вигляді певної ритуальної відповіді корінних народів на європейський колоніалізм.
А ось у Польщі в нацистському таборі смерті Собібор дослідники знайшли три підвіски жертв Голокосту. З одного боку кулона виднівся Мойсей, який тримав скрижалі Завіту, а з іншого боку — молитва івритом"Шема".