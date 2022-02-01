Підвіски та жіночі шпильки. У таборі смерті Собібор знайдено особисті речі жертв Голокосту (фото)

З одного боку медальйонів був зображений Мойсей, який тримав скрижалі Завіту, а з іншого боку — молитва івритом "Шема".

У ході недавніх розкопок археологи виявили три підвіски, що належали людям, убитим у Собіборі – нацистському таборі смерті на сході Польщі, пише 9News.

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На медальйонах зображений Мойсей, який тримає скрижалі Завіту — кам'яні скрижалі, на яких було написано десять заповідей, з одного боку, а з іншого — молитва івритом — "Шема" (Shema Yisrael). Одну з підвісок знайшли в руїнах будівлі, де жертв роздягали перед тим, як вести в газові камери. По підлозі будівлі також були розкидані десятки жіночих шпильок для волосся та прикрас.

[ + – ] Кулон із зображенням Мойсея, який тримає десять заповідей

Інший кулон, на якому написані номери заповідей, виявили в районі, де жертви роздягалися у другому таборі. А третій знайшли поряд із спільною могилою.

Варто зазначити, що тексти молитов на кожній металевій підвісці були написані від руки. Упродовж останнього року вчені змогли визначити країни походження кожного медальйону: Україна (Львів), Польща та Чехословаччина (нинішня Чехія та Словаччина). Але, як зазначив Йорам Хаймі, учений із Управління старожитностей Ізраїлю, про історію самих медальйонів мало що відомо.

[ + – ] Кулон, виявлений у жіночій роздягальні у Собіборі, де жертв змушували роздягатися перед входом у газові камери

Важливо доповнити, що серед єврейських громад Східної Європи є традиція або навіть мода на підвіски з текстом "Шема" на одному боці і зображенням Мойсея та скрижалей Завіту на іншій. Проте, інформація про те, чи продавалися кулони в синагогах або виготовлялися за індивідуальними замовленнями, поки що залишається невідомою.

Табір смерті Собібор створили нацистами в окупованій Польщі під час Другої світової війни. Він діяв із травня 1942 року до жовтня 1943 року. За цей час там було вбито близько 250 тисяч євреїв. Табір був закритий нацистами після повстання полонених євреїв, внаслідок якого було вбито 11 офіцерів СС, а близько 300 ув'язнених вирвалися на волю.

[ + – ] Підвіска, знайдена біля братської могили у Собіборі. Вціліла лише сторона з текстом "Шема"

Нагадаємо, що раніше вчені знайшли золоту брошку із закляттям, яке відганяє лихоманку. Артефакт був виявлений у Великій Британії, а її вік становить 800 років. На брошці накреслено частину християнської молитви, а також літери івритом.

А ось неподалік стародавнього міста Мачу-Пікчу дослідники натрапили на загублені споруди інків, що включають частини водопровідної системи. Завдяки цьому відкриттю вони можуть по-новому поглянути на інків та роль церемоніальних комплексів у Мачу-Пікчу.