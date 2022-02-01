Подвески и женские заколки. В лагере смерти Собибор найдены личные вещи жертв Холокоста (фото)
С одной стороны медальонов был изображен Моисей, держащий скрижали Завета, а с другой — молитва на иврите "Шема".
В ходе недавних раскопок археологи обнаружили три подвески, принадлежавшие людям, убитым в Собиборе — нацистском лагере смерти на востоке Польши, пишет 9News.
На медальонах изображен Моисей, держащий скрижали Завета — каменные скрижали, на которых были начертаны десять заповедей, с одной стороны, а с другой — молитва на иврите — "Шема" (Shema Yisrael). Одну из подвесок нашли в руинах здания, где жертв раздевали перед тем, как вести в газовые камеры. По полу здания также были разбросаны десятки женских заколок для волос и украшений.
Другой кулон, на котором написаны номера заповедей, обнаружили в районе, где жертвы раздевались во втором лагере. А третий нашли рядом с общей могилой.
Стоит отметить, что тексты молитв на каждой металлической подвеске были написаны от руки. В течение последнего года ученые смогли определить страны происхождения каждого медальона: Украина (Львов), Польша и Чехословакия (нынешняя Чехия и Словакия). Но, как отметил Йорам Хайми, ученый из Управления древностей Израиля, об истории самих медальонов мало что известно.
Важно дополнить, что среди еврейских общин Восточной Европы есть некая традиция или даже мода на подвески с текстом "Шема" на одной стороне и изображением Моисея и скрижалей Завета на другой. Однако информация о том, продавались ли кулоны в синагогах или изготавливались по индивидуальным заказам, пока остается неизвестной.
Лагерь смерти Собибор был создан нацистами в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Он действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было убито около 250 000 евреев. Лагерь был закрыт нацистами после восстания пленных евреев, в результате которого были убиты 11 офицеров СС, а около 300 заключенных вырвались на свободу.
Напомним, что ранее ученые нашли золотую брошь с заклятием, отгоняющим лихорадку. Артефакт был обнаружен в Великобритании, а ее возраст составляет 800 лет. На броши начертана часть христианской молитвы, а также буквы на иврите.
А вот неподалеку от древнего горда Мачу-Пикчу исследователи наткнулись на затерянные сооружения инков, включающие части водопроводной системы. Благодаря этому открытию они могут по-новому взглянуть на инков и роль церемониальных комплексов в Мачу-Пикчу.