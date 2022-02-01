Подвески и женские заколки. В лагере смерти Собибор найдены личные вещи жертв Холокоста (фото)

С одной стороны медальонов был изображен Моисей, держащий скрижали Завета, а с другой — молитва на иврите "Шема".

В ходе недавних раскопок археологи обнаружили три подвески, принадлежавшие людям, убитым в Собиборе — нацистском лагере смерти на востоке Польши, пишет 9News.

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На медальонах изображен Моисей, держащий скрижали Завета — каменные скрижали, на которых были начертаны десять заповедей, с одной стороны, а с другой — молитва на иврите — "Шема" (Shema Yisrael). Одну из подвесок нашли в руинах здания, где жертв раздевали перед тем, как вести в газовые камеры. По полу здания также были разбросаны десятки женских заколок для волос и украшений.

[ + – ] Кулон с изображением Моисея, держащего десять заповедей

Другой кулон, на котором написаны номера заповедей, обнаружили в районе, где жертвы раздевались во втором лагере. А третий нашли рядом с общей могилой.

Стоит отметить, что тексты молитв на каждой металлической подвеске были написаны от руки. В течение последнего года ученые смогли определить страны происхождения каждого медальона: Украина (Львов), Польша и Чехословакия (нынешняя Чехия и Словакия). Но, как отметил Йорам Хайми, ученый из Управления древностей Израиля, об истории самих медальонов мало что известно.

[ + – ] Кулон, обнаруженный в женской раздевалке в Собиборе, где жертв заставляли раздеваться перед входом в газовые камеры

Важно дополнить, что среди еврейских общин Восточной Европы есть некая традиция или даже мода на подвески с текстом "Шема" на одной стороне и изображением Моисея и скрижалей Завета на другой. Однако информация о том, продавались ли кулоны в синагогах или изготавливались по индивидуальным заказам, пока остается неизвестной.

Лагерь смерти Собибор был создан нацистами в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Он действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было убито около 250 000 евреев. Лагерь был закрыт нацистами после восстания пленных евреев, в результате которого были убиты 11 офицеров СС, а около 300 заключенных вырвались на свободу.

[ + – ] Подвеска, найденная у братской могилы в Собиборе. Уцелела только сторона с текстом "Шема"

Напомним, что ранее ученые нашли золотую брошь с заклятием, отгоняющим лихорадку. Артефакт был обнаружен в Великобритании, а ее возраст составляет 800 лет. На броши начертана часть христианской молитвы, а также буквы на иврите.

А вот неподалеку от древнего горда Мачу-Пикчу исследователи наткнулись на затерянные сооружения инков, включающие части водопроводной системы. Благодаря этому открытию они могут по-новому взглянуть на инков и роль церемониальных комплексов в Мачу-Пикчу.