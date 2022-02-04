Гравитационное танго. Астрономы готовятся воочию увидеть слияние двух черных дыр

Если это событие произойдет, оно станет знаковым моментом в астрономии, так как до этого слияние черных дыр ни разу не наблюдали, предсказав его заранее.

В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что в активном ядре галактики SDSSJ1430+2303, расположенной в 1,2 миллиардах световых лет от Земли пара черных дыр собирается участвовать в "гравитационном танго". Они притягиваются друг к другу, пока не сольются в одну сверхмассивную черную дыру, пишет Inverse.

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По подсчетам ученых, это может произойти как через 100 дней, так и через 3 года. Если это знаковое слияние действительно случится, астрономы впервые станут свидетелями события такого рода и получат важные подсказки о том, как черные дыры вырастают до своих сверхмассивных размеров.

Команда астрофизиков под руководством Нин Цзяну из Научно-технического университета Китая вместе с Хуан Яном из Института Периметра в Ватерлоо (Канада), используя данные с обзорного телескопа ZTF в Калифорнии заметила уникальное поведение кривой блеска (функция изменения блеска небесного тела во времени), исходящей от далекой галактики.

Астрономы пришли к выводу, что сигнал исходил от пары черных дыр, но что их еще больше удивило, так это то, что расстояние между двумя черными дырами становилось все более коротким, меняясь от одного светового года до одного светового месяца в течение трех лет наблюдений.

Если это и дальше будет продолжаться, то два объекта приблизятся друг к другу на расстояние, равное расстоянию между Солнцем и Плутоном. Исходя из этого, команда исследователей считает, что они наткнулись на нечто впечатляющее — приближающееся слияние двух гигантских черных дыр, которое может произойти в течение 100 дней, но более вероятно в течение следующих 3 лет. Для лучшего прогнозирования сроков необходимы последующие наблюдения. Ученые предполагают, что слияние должно вызвать вспышку света и другого электромагнитного излучения в широком диапазоне частот.

Что примечательно, астрономы и раньше предсказывали слияния черных дыр, но никогда не наблюдали, предсказав их заранее.

Напомним, что недавно в карликовой галактике Henize 2-10 телескоп Хаббл нашел довольно необычную черную дыру. Ее главная особенность проявляется в том, что вместе того, чтобы уничтожать звезды, она способствует их появлению.

Также исследователям удалось обнаружить в карликовой галактике Mrk 462 самую маленькую черную дыру. Она находится в 110 млн световых лет от нас и в 200 тыс. раз тяжелее Солнца.