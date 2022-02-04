Гравітаційне танго. Астрономи готуються на власні очі побачити злиття двох чорних дір

Якщо ця подія відбудеться, вона стане знаковим моментом в астрономії, тому що до цього злиття чорних дірок жодного разу не спостерігали, передбачивши його заздалегідь.

У ході свого недавнього дослідження вчені з'ясували, що в активному ядрі галактики SDSSJ1430+2303, розташованої за 1,2 мільярд світлових років від Землі, пара чорних дірок збирається брати участь у "гравітаційному танго". Вони притягуються одне до одного, поки не зіллються в одну надмасивну чорну дірку, пише Inverse.

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За підрахунками вчених це може статися як через 100 днів, так і через 3 роки. Якщо це знакове злиття справді трапиться, астрономи вперше стануть свідками такої події і отримають важливі підказки про те, як чорні діри виростають до своїх надмасивних розмірів.

Команда астрофізиків під керівництвом Нін Цзяну з Науково-технічного університету Китаю разом з Хуан Яном з Інституту Периметра у Ватерлоо (Канада), використовуючи дані з оглядового телескопа ZTF у Каліфорнії помітила унікальну поведінку кривої блиску (функція зміни блиску небесного тіла у часі), що виходить від далекої галактики.

Астрономи дійшли висновку, що сигнал виходив від пари чорних дірок, але що їх ще більше здивувало, то це те, що відстань між двома чорними дірками ставала все коротшою, змінюючись від одного світлового року до одного світлового місяця протягом трьох років спостережень.

Якщо це й надалі триватиме, то два об'єкти наблизяться одне до одного на відстань, що дорівнює відстані між Сонцем та Плутоном. Виходячи з цього, команда дослідників вважає, що вони наткнулися на щось дивовижне — злиття двох гігантських чорних дір, що наближаються, яке може статися протягом 100 днів, але більш ймовірно — протягом наступних 3 років. Для кращого прогнозування термінів потрібні такі спостереження. Учені припускають, що злиття має викликати спалах світла та іншого електромагнітного випромінювання в широкому діапазоні частот.

Що примітно, астрономи і раніше пророкували злиття чорних дірок, але ніколи не спостерігали, передбачивши їх заздалегідь.

Нагадаємо, що нещодавно в карликовій галактиці Henize 2-10 телескоп Габбл знайшов досить незвичайну чорну дірку. Її головна особливість проявляється в тому, що разом з тим, щоб знищувати зірки, вона сприяє їх появі.

Також дослідникам вдалося виявити в карликовій галактиці Mrk 462 найменшу чорну дірку. Вона розташована за 110 млн світлових років від нас і у 200 тис. разів важча за Сонце.