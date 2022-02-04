Клонируют и выведут новый вид: в Германии разведут свиней для пересадки сердца людям

По словам ученого Мюнхенского университета Экхарда Вольфа, новый вид свиней будет готов для дальнейшей пересадки их сердца человеку к 2025 году.

Немецкие ученые будут разводить свиней и пересаживать их сердце человеку. Ученые планируют использовать для научных целей породу свиней с острова Окленд. Эту породу будут клонировать, а затем выведут на ее основе специальный вид генетически модифицированных животных. Такие свиньи могут быть донорами своего сердца для людей, которые не смогут получить человеческий орган по каким-то причинам. Об этом сообщает британское информационное издание Reuters со ссылкой на ученых Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.

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Ученый Экхард Вольф заявил, что его команда стремится создать новый вид свиней до 2025 года. По его словам, он с командой будут использовать все еще неэффективную технологию клонирования для создания "животных-основателей". Из них будут выведены будущие генетически модифицированные поколения свиней.

"Наша концепция заключается в применении более простой модели, а именно с пятью генетическими модификациями", — сказал он.

Вольф заявил, что первое поколение свиней уже родится в этом году, их сердца будут проверены на бабуинах. Через 2-3 года команда ученых планирует проводить испытание по пересадке сердца нового вида свиней на людях. Вольф уже 20 лет занимается исследованиями в области ксенотрансплантации — пересадки органов и тканей от одного биологического вида другому.

Однако есть и противники данной инициативы ученых. Представительница Мюнхенской филии Немецкой ассоциации защиты животных назвала такую практику сомнительной с точки зрения этики.

"Животные не должны служить людям в качестве запчастей для людей… Домашнее животное, так называемое сельскохозяйственное животное, клон или животное, рожденное от природы, имеют одинаковые потребности, страхи, а также права", — сказала она

Напомним, американские ученые в январе впервые пересадили сердце генно-модифицированной свиньи человеку. Для того чтобы сердце прижилось животному внесли 10 генетических изменений. Это позволило избежать отторжение сердца свиньи человеческим организмом. Такая операция была проведена медиками Медицинского университета Мэриленда.

Позже оказалось, что ключом к успеху в пересадке сердца свиньи был кокаин. По словам американских хирургов, без наркотика, человеческий организм отторг бы сердце в течение нескольких минут. Поэтому, чтобы сердце не остановилось, медики использовали наркотический коктейль, в котором был кокаин. Им пришлось получить разрешение от Управления по борьбе с наркотиками США.