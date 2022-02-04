Клонують та виведуть новий вид: у Німеччині розведуть свиней для пересадки серця людям

За словами вченого Мюнхенського університету Екхарда Вольфа, новий вид свиней буде готовий для подальшої пересадки їхнього серця людині до 2025 року.

Німецькі вчені розводитимуть свиней і пересаджуватимуть їхнє серце людині. Учені планують використовувати для наукових цілей породу свиней із острова Окленд. Цю породу клонуватимуть, а потім виведуть на її основі спеціальний вид генетично модифікованих тварин. Такі свині можуть бути донорами свого серця для людей, які не можуть отримати людський орган з якихось причин. Про це повідомляє британське видання Reuters з посиланням на вчених Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана.

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Учений Екхард Вольф заявив, що його команда прагне створити новий вид свиней до 2025 року. За його словами, він із командою використовуватиме все ще неефективну технологію клонування для створення "тварин-засновників". З них буде виведено майбутні генетично модифіковані покоління свиней.

"Наша концепція полягає в застосуванні більш простої моделі, а саме з п'ятьма генетичними модифікаціями", — сказав він.

Вольф заявив, що перше покоління свиней уже народиться цього року, їхні серця будуть перевірені на бабуїнах. Через 2-3 роки команда вчених планує проводити випробування щодо пересадки серця нового виду свиней на людях. Вольф уже 20 років займається дослідженнями в галузі ксенотрансплантації – пересадки органів та тканин від одного біологічного виду іншому.

Проте є й супротивники цієї ініціативи вчених. Представниця Мюнхенської філії Німецької асоціації захисту тварин назвала таку практику сумнівною з погляду етики.

"Тварини не повинні служити як запчастини для людей… Домашня тварина, так звана сільськогосподарська тварина, клон або тварина, народжена від природи, має однакові потреби, страхи, а також права" — сказала вона

Нагадаємо, американські вчені у січні вперше пересадили серце генно-модифікованої свині людині. Для того, щоб серце прижилося тварині, внесли 10 генетичних змін. Це дозволило уникнути відторгнення серця свині людським організмом. Таку операцію було проведено медиками Медичного університету Меріленду.

Пізніше виявилося, що ключем до успіху в пересадці серця свині був кокаїн. За словами американських хірургів, без наркотику, людський організм відкинув би серце протягом кількох хвилин. Тому, щоб серце не зупинилося, медики використали наркотичний коктейль, у якому був кокаїн. Їм довелося отримати дозвіл від Управління боротьби з наркотиками США.