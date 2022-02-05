На древнем кладбище в Великобритании нашли десятки обезглавленных скелетов
В некоторых могилах черепа обнаружены у ног покойников.
Четыре десятка обезглавленных скелетов были обнаружены археологами во время раскопки старого римского кладбища во Флит-Марстоне, недалеко от Эйлсбери (Англия, графство Бакингемшир), сообщает Daily Mail.
Археологи из СОРА (консорциум из трех крупнейших и наиболее успешных коммерческих археологических подрядчиков в Великобритании: Cotswold Archaeology, Oxford Archaeology и Pre-Construct Archaeology) потратили на раскопки 2000-летних захоронений год.
В итоге на крупнейшем в своем роде кладбище исследователи обнаружили останки 425 человек, из которых около 10% были без головы. В нескольких могилах голова лежала или между ног покойного, или рядом с ногами. Археологи не исключают, что эти люди могли быть правонарушителями или изгоями, однако подчеркивают, что прецедент с обезглавливанием встречался в римской практике захоронения умерших.
Кроме скелетов, исследователи обнаружили и следы кремации, которая была не очень, но все же распространена в древнеримский период.
Еще одна особенность кладбища в том, что захоронения словно разделены на две отдельные части. Не исключено, что людей хоронили по этнической группе, родству или племенной принадлежности.
Ученые, проанализировав масштаб кладбища, предполагают, что население города в период от середины до позднего римского периода существенно возросло, что могло быть связано с ростом и развитием сельского хозяйства.
"Большое римское кладбище во Флит-Марстоне позволит нам получить подробное представление о жителях Флит-Марстона и более широком ландшафте римской Британии. Со всеми обнаруженными человеческими останками будут обращаться с достоинством, заботой и уважением, а наши открытия будут переданы сообществу", – заявила глава отдела наследия HS2 Ltd Хелен Васс.
По словам археологов, римский город, который когда-то стоял во Флит-Марстоне, включал в себя несколько явно жилых построек наряду с другими зданиями, которые, возможно, использовались для коммерческих и промышленных целей. Ряд ограждений, обнаруженных командой из 50 человек, был построен в виде лестницы по обеим сторонам улицы Акеман, об остатках которой свидетельствовали следы хорошо сложенной известняковой поверхности и боковые стоки.
Среди поселения найдены различные бытовые артефакты, в том числе броши, ложки и булавки, а также доказательства существования в тот период азартных игр в виде игральных костей и религиозной деятельности. Обнаружение на этом месте более 1200 монет, а также нескольких свинцовых гирь указывает на то, что поселение когда-то было средоточием коммерции и торговли.
По словам исследователей, вполне возможно, что часть расширенной дороги использовалась как рынок, где торговцы устанавливали тележки и прилавки.
К югу от римского поселения во Флит-Марстоне исследователи также нашли свидетельства существования больших ограждений раннего железного века в виде широких и глубоких рвов, которые, по словам команды, могли использоваться для земледелия. В ранний римский период в этом районе вели открытую добычу гравия, что, возможно, давало материал для строительства и обслуживания улицы Акеман и соединяющих ее дорог.
Археологи планируют продолжить изучение артефактов, чтобы узнать больше об образе жизни, питании, происхождении, верованиях и семейных связях людей, которые когда-то жили там.
"Раскопки важны как для того, чтобы дать четкую характеристику этого римского города, так и для изучения многих его жителей", — подчеркнул старший менеджер проекта COPA Ричард Браун.
Флит-Марстон является одним из более чем 100 археологических памятников, которые были обнаружены с 2018 года, когда строительство линии HS2 проложило путь из Лондона в Бирмингем. Археологическая программа высокоскоростной железнодорожной сети HS2 направлена на взаимодействие со всеми сообществами, как местными, так и национальными, для обмена полученной информацией и знаниями, а также для того, чтобы оставить прочное архивное наследие и навыки.
Ранее в рамках это программы исследователи обнаружили гораздо более крупное римское поселение – Блэкграундс. Оно находится на территории Нортгемптоншира.
Главный археолог проекта железнодорожной сети Майк Корт подчеркнул, что сопровождающая проект железной дороги археологическая программа не имеет аналогов. Он утверждает, что если проект HS2 воплощает будущее Британии в виде современных и быстрых железных дорог, то археологическое сопровождение открывает ее прошлое.
Напомним, недавно на севере Пакистана в городе Барикот археологи нашли древний буддийский храм, построенный во II или III веком до н.э. А в январе стало известно об обнаружении необычногого идола женщины-богини Аль-Уззу в столице исчезнувшего семитского народа Петре.