На древнем кладбище в Великобритании нашли десятки обезглавленных скелетов

В некоторых могилах черепа обнаружены у ног покойников.

Четыре десятка обезглавленных скелетов были обнаружены археологами во время раскопки старого римского кладбища во Флит-Марстоне, недалеко от Эйлсбери (Англия, графство Бакингемшир), сообщает Daily Mail.

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Археологи из СОРА (консорциум из трех крупнейших и наиболее успешных коммерческих археологических подрядчиков в Великобритании: Cotswold Archaeology, Oxford Archaeology и Pre-Construct Archaeology) потратили на раскопки 2000-летних захоронений год.

В итоге на крупнейшем в своем роде кладбище исследователи обнаружили останки 425 человек, из которых около 10% были без головы. В нескольких могилах голова лежала или между ног покойного, или рядом с ногами. Археологи не исключают, что эти люди могли быть правонарушителями или изгоями, однако подчеркивают, что прецедент с обезглавливанием встречался в римской практике захоронения умерших.

Кроме скелетов, исследователи обнаружили и следы кремации, которая была не очень, но все же распространена в древнеримский период.

[ + – ] Из 425 останков примерно 10% были без головы Фото: hs2.org.uk

Еще одна особенность кладбища в том, что захоронения словно разделены на две отдельные части. Не исключено, что людей хоронили по этнической группе, родству или племенной принадлежности.

Ученые, проанализировав масштаб кладбища, предполагают, что население города в период от середины до позднего римского периода существенно возросло, что могло быть связано с ростом и развитием сельского хозяйства.

"Большое римское кладбище во Флит-Марстоне позволит нам получить подробное представление о жителях Флит-Марстона и более широком ландшафте римской Британии. Со всеми обнаруженными человеческими останками будут обращаться с достоинством, заботой и уважением, а наши открытия будут переданы сообществу", – заявила глава отдела наследия HS2 Ltd Хелен Васс.

По словам археологов, римский город, который когда-то стоял во Флит-Марстоне, включал в себя несколько явно жилых построек наряду с другими зданиями, которые, возможно, использовались для коммерческих и промышленных целей. Ряд ограждений, обнаруженных командой из 50 человек, был построен в виде лестницы по обеим сторонам улицы Акеман, об остатках которой свидетельствовали следы хорошо сложенной известняковой поверхности и боковые стоки.

Среди поселения найдены различные бытовые артефакты, в том числе броши, ложки и булавки, а также доказательства существования в тот период азартных игр в виде игральных костей и религиозной деятельности. Обнаружение на этом месте более 1200 монет, а также нескольких свинцовых гирь указывает на то, что поселение когда-то было средоточием коммерции и торговли.

По словам исследователей, вполне возможно, что часть расширенной дороги использовалась как рынок, где торговцы устанавливали тележки и прилавки.

К югу от римского поселения во Флит-Марстоне исследователи также нашли свидетельства существования больших ограждений раннего железного века в виде широких и глубоких рвов, которые, по словам команды, могли использоваться для земледелия. В ранний римский период в этом районе вели открытую добычу гравия, что, возможно, давало материал для строительства и обслуживания улицы Акеман и соединяющих ее дорог.

Археологи планируют продолжить изучение артефактов, чтобы узнать больше об образе жизни, питании, происхождении, верованиях и семейных связях людей, которые когда-то жили там.

"Раскопки важны как для того, чтобы дать четкую характеристику этого римского города, так и для изучения многих его жителей", — подчеркнул старший менеджер проекта COPA Ричард Браун.

Флит-Марстон является одним из более чем 100 археологических памятников, которые были обнаружены с 2018 года, когда строительство линии HS2 проложило путь из Лондона в Бирмингем. Археологическая программа высокоскоростной железнодорожной сети HS2 направлена ​​на взаимодействие со всеми сообществами, как местными, так и национальными, для обмена полученной информацией и знаниями, а также для того, чтобы оставить прочное архивное наследие и навыки.

Ранее в рамках это программы исследователи обнаружили гораздо более крупное римское поселение – Блэкграундс. Оно находится на территории Нортгемптоншира.

[ + – ] Римское поселение Блэкграундс

Главный археолог проекта железнодорожной сети Майк Корт подчеркнул, что сопровождающая проект железной дороги археологическая программа не имеет аналогов. Он утверждает, что если проект HS2 воплощает будущее Британии в виде современных и быстрых железных дорог, то археологическое сопровождение открывает ее прошлое.

Напомним, недавно на севере Пакистана в городе Барикот археологи нашли древний буддийский храм, построенный во II или III веком до н.э. А в январе стало известно об обнаружении необычногого идола женщины-богини Аль-Уззу в столице исчезнувшего семитского народа Петре.