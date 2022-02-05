На стародавньому цвинтарі у Великій Британії знайшли десятки обезголовлених скелетів

У деяких могилах черепи виявлені біля ніг небіжчиків.

Чотири десятки обезголовлених скелетів було виявлено археологами під час розкопки старого римського цвинтаря у Фліт-Марстоні, неподалік Ейлсбері (Англія, графство Бакінгемшир), повідомляє Daily Mail.

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Археологи з СОРА (консорціум із трьох найбільших та найуспішніших комерційних археологічних підрядників у Великій Британії: Cotswold Archaeology, Oxford Archaeology та Pre-Construct Archaeology) витратили на розкопки 2000-річних поховань рік.

У результаті на найбільшому у своєму роді цвинтарі дослідники виявили останки 425 людей, з яких близько 10% були без голови. У кількох могилах голова лежала або між ногами покійного, або поруч із ногами. Археологи не виключають, що ці люди могли бути правопорушниками чи вигнанцями, проте наголошують, що прецедент з обезголовленням зустрічався у римській практиці поховання померлих.

Крім скелетів, дослідники виявили і сліди кремації, яка була не дуже, але все ж поширена в давньоримський період.

[ + – ] З 425 останків приблизно 10% були без голови Фото: hs2.org.uk

Ще одна особливість цвинтаря в тому, що поховання немов розділені на дві окремі частини. Не виключено, що людей ховали за етнічною групою, спорідненістю чи племінною приналежністю.

Вчені, проаналізувавши масштаб цвинтаря, припускають, що населення міста в період від середини до пізнього римського періоду суттєво зросло, що могло бути пов'язане зі зростанням та розвитком сільського господарства.

"Великий римський цвинтар у Фліт-Марстоні дозволить нам отримати докладне уявлення про жителів Фліт-Марстона і ширший ландшафт римської Британії. З усіма виявленими людськими останками звертатимуться з гідністю, турботою та повагою, а наші відкриття будуть передані спільноті", — заявила глава відділу спадщини HS2 Ltd Хелен Васс.

За словами археологів, римське місто, яке колись стояло у Фліт-Марстоні, містило кілька явно житлових будівель поряд з іншими будинками, що, можливо, використовувалися для комерційних і промислових цілей. Ряд огорож, виявлених командою з 50 осіб, був побудований у вигляді сходів по обидва боки вулиці Акеман, про залишки якої свідчили сліди добре складеної вапнякової поверхні та бічні стоки.

Серед поселення знайдено різні побутові артефакти, зокрема брошки, ложки та шпильки, а також докази існування в той період азартних ігор у вигляді гральних кісток та релігійної діяльності. Виявлення на цьому місці понад 1200 монет, а також кількох свинцевих гир вказує на те, що поселення колись було осередком комерції та торгівлі.

За словами дослідників, цілком можливо, що частина розширеної дороги використовувалася як ринок, де торговці встановлювали візки та прилавки.

На південь від римського поселення у Фліт-Марстоні дослідники також знайшли свідчення існування великих огорож раннього залізного віку у вигляді широких і глибоких ровів, які, за словами команди, могли використовуватися для землеробства. У ранній римський період у цьому районі вели відкритий видобуток гравію, що, можливо, давало матеріал для будівництва та обслуговування вулиці Акеман та доріг, що з'єднують її.

Археологи планують продовжити вивчення артефактів, щоб дізнатися більше про спосіб життя, харчування, походження, вірування і сімейні зв'язки людей, які колись жили там.

"Розкопки важливі як для того, щоб дати чітку характеристику цього римського міста, так і для вивчення багатьох його мешканців", – наголосив старший менеджер проекту COPA Річард Браун.

Фліт-Марстон є однією з більш ніж 100 археологічних пам'яток, які були виявлені з 2018 року, коли будівництво лінії HS2 проклало шлях з Лондона до Бірмінгема. Археологічна програма високошвидкісної залізничної мережі HS2 спрямована на взаємодію з усіма спільнотами, як місцевими, так і національними, для обміну отриманою інформацією та знаннями, а також для того, щоб залишити міцну архівну спадщину та навички.

Раніше в рамках цієї програми дослідники виявили набагато більше римське поселення – Блекграундс. Воно розташоване на території Нортгемптоншира.

[ + – ] Римське поселення Блекграундс

Головний археолог проекту залізничної мережі Майк Корт підкреслив, що археологічна програма, що супроводжує проект залізниці, не має аналогів. Він стверджує, що якщо проект HS2 втілює майбутнє Британії у вигляді сучасних та швидких залізниць, то археологічний супровід відкриває її минуле.

Нагадаємо, нещодавно на півночі Пакистану в місті Барікот археологи знайшли стародавній буддійський храм, побудований у ІІ або ІІІ столітті до н.е. А в січні стало відомо про виявлення незвичайного ідола жінки-богині Аль-Уззу у столиці зниклого семітського народу Петра.