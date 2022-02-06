Может ли Луна упасть на Землю, как в новом фильме "Падение Луны": ученые дали свой ответ

В новом фантастическом блокбастере наш спутник падает на Землю под воздействием таинственной силы. Но может ли это произойти на самом деле?

4 февраля 2022 года состоялась премьера нового фанатического фильма Роланда Эммериха с Хэлли Берри и Патриком Уилсоном в главной роли. В американском блокбастере неизвестная сила сталкивает Луну с ее орбиты, и она летит к Земле. Осторожно, спойлер: герои фильма ведут борьбу за спасение планеты и узнают, что Луна на самом деле не такой уже и естественный спутник Земли. Эксперты в новой статье для Live Science отвечают, может ли случится подобная катастрофа в реальности.

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Луна представляет собой твердое каменистое тело и образовалась примерно в тоже время, что и Земля – около 4,5 млрд лет назад. Приверженцы теорий заговора считают, что Луну создали инопланетяне. Но в NASA говорят, что есть две научные гипотезы ее появления:

Она возникла из обломков, которые появились после столкновения ранней Земли с меньшим протопланетным объектом.

Другая теория говорит о том, что и Луна, и Земля, появились в результате столкновения двух тел, каждое из которых в 5 раз больше Марса.

[ + – ] Может ли Луна упасть на Землю, как в новом фильме "Падение Луны"? Фото: IFL Science

Что мы знаем о Луне?

Луна находится на расстоянии 385 тысяч км от Земли, ее масса более 81 млн тонн, а диаметр составляет 3 474 км. Если бы Земля была размером с монету в 5 гривен, то Луна была бы размером с горошину. Если посмотреть на изображения Луны, то можно увидеть очень много кратеров на ее поверхности, которые были созданы во время столкновения с другими космическими объектами.

"Но большинство этих ударов были нанесены по Луне миллиарды лет назад, когда в Солнечной системе было гораздо больше обломков. Большая часть каменистых обломков, из которых сформировались планеты давно рассеялась и количество столкновений с Луной значительно сократилось. Подобных космических камней, которые могли врезаться в Луну намного меньше", — говорит Пол Чодас из Центра изучения объектов, сближающихся с Землей Лаборатории реактивного движения NASA.

Центр изучения объектов, сближающихся с Землей постоянно следит за астероидами и кометами, которые представляют потенциальную угрозу Земле. Сейчас таких объектов около 28 тысяч.

"Мы следим также за столкновениями с Луной. Но вероятность того, что астероид упадет на Луну сейчас намного меньше, чем вероятность того, что он упадет на Землю. Ведь наша планета больше и у нее более сильная гравитация", — говорит Чодас.

[ + – ] Трейлер фильма "Падение Луны"

Что нужно,чтобы Луна сошла со своей орбиты?

По словам Чодаса, чтобы Луна сошла со своей орбиты, астероид должен быть огромных размером, не меньше самой Луны. И у него должна быть невероятно большая скорость полета. По данным NASA, самый большой астероид, который находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером на расстоянии примерно 180 млн км от Земли, имеет в 70 раз меньший размер, чем у нашего спутника.

Если теоретически астероид не может сместить Луну со своей орбиты, может ли это сделать созданный человеком объект? Этот вопрос сейчас актуален, как никогда, в свете текущих событий. Напоминаем, что к Луне летит неуправляемая ракета компании SpaceX и она врежется в Луну 4 марта 2022 года. Скорость полета второй ступени ракеты составляет 9 288 км/ч и как предполагают ученые, после падения она оставит картер размером в 20 метров.

"Вряд ли это как то повлияет на орбиту Луны, но мы внимательно следим за полетом ракеты", — говорит Чодас.

По словам Чодаса, сценарий катастрофы, показанной в фильме "Падения Луны", в ближайшее время точно невозможен.

Напоминаем, что к Земле летит огромный астероид на скорости 43 тысячи км/час. И он будет максимально близко к нашей планете тоже 4 марта 2022 года.