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Может ли Луна упасть на Землю, как в новом фильме "Падение Луны": ученые дали свой ответ

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"Падение Луны", фильм
Фото: Live Science | Кадр из фильма "Падение Луны"

В новом фантастическом блокбастере наш спутник падает на Землю под воздействием таинственной силы. Но может ли это произойти на самом деле?

4 февраля 2022 года состоялась премьера нового фанатического фильма Роланда Эммериха с Хэлли Берри и Патриком Уилсоном в главной роли. В американском блокбастере неизвестная сила сталкивает Луну с ее орбиты, и она летит к Земле. Осторожно, спойлер: герои фильма ведут борьбу за спасение планеты и узнают, что Луна на самом деле не такой уже и естественный спутник Земли. Эксперты в новой статье для Live Science отвечают, может ли случится подобная катастрофа в реальности.

Луна представляет собой твердое каменистое тело и образовалась примерно в тоже время, что и Земля – около 4,5 млрд лет назад. Приверженцы теорий заговора считают, что Луну создали инопланетяне. Но в NASA говорят, что есть две научные гипотезы ее появления:

  • Она возникла из обломков, которые появились после столкновения ранней Земли с меньшим протопланетным объектом.
  • Другая теория говорит о том, что и Луна, и Земля, появились в результате столкновения двух тел, каждое из которых в 5 раз больше Марса.
Луна, Земля, столкновение
Может ли Луна упасть на Землю, как в новом фильме "Падение Луны"?
Фото: IFL Science

Что мы знаем о Луне?

Луна находится на расстоянии 385 тысяч км от Земли, ее масса более 81 млн тонн, а диаметр составляет 3 474 км. Если бы Земля была размером с монету в 5 гривен, то Луна была бы размером с горошину. Если посмотреть на изображения Луны, то можно увидеть очень много кратеров на ее поверхности, которые были созданы во время столкновения с другими космическими объектами.

"Но большинство этих ударов были нанесены по Луне миллиарды лет назад, когда в Солнечной системе было гораздо больше обломков. Большая часть каменистых обломков, из которых сформировались планеты давно рассеялась и количество столкновений с Луной значительно сократилось. Подобных космических камней, которые могли врезаться в Луну намного меньше", — говорит Пол Чодас из Центра изучения объектов, сближающихся с Землей Лаборатории реактивного движения NASA.

Центр изучения объектов, сближающихся с Землей постоянно следит за астероидами и кометами, которые представляют потенциальную угрозу Земле. Сейчас таких объектов около 28 тысяч.

"Мы следим также за столкновениями с Луной. Но вероятность того, что астероид упадет на Луну сейчас намного меньше, чем вероятность того, что он упадет на Землю. Ведь наша планета больше и у нее более сильная гравитация", — говорит Чодас.

Трейлер фильма "Падение Луны"

Что нужно,чтобы Луна сошла со своей орбиты?

По словам Чодаса, чтобы Луна сошла со своей орбиты, астероид должен быть огромных размером, не меньше самой Луны. И у него должна быть невероятно большая скорость полета. По данным NASA, самый большой астероид, который находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером на расстоянии примерно 180 млн км от Земли, имеет в 70 раз меньший размер, чем у нашего спутника.

Если теоретически астероид не может сместить Луну со своей орбиты, может ли это сделать созданный человеком объект? Этот вопрос сейчас актуален, как никогда, в свете текущих событий. Напоминаем, что к Луне летит неуправляемая ракета компании SpaceX и она врежется в Луну 4 марта 2022 года. Скорость полета второй ступени ракеты составляет 9 288 км/ч и как предполагают ученые, после падения она оставит картер размером в 20 метров.

"Вряд ли это как то повлияет на орбиту Луны, но мы внимательно следим за полетом ракеты", — говорит Чодас.

По словам Чодаса, сценарий катастрофы, показанной в фильме "Падения Луны", в ближайшее время точно невозможен.

Напоминаем, что к Земле летит огромный астероид на скорости 43 тысячи км/час. И он будет максимально близко к нашей планете тоже 4 марта 2022 года.