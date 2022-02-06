Чи може Місяць впасти на Землю, як у новому фільмі "Падіння Місяця": вчені дали свою відповідь

У новому фантастичному блокбастері наш супутник падає на землю під впливом таємничої сили. Але чи може це статися насправді?

4 лютого 2022 року відбулася прем'єра нового фанатичного фільму Роланда Еммеріха з Хеллі Беррі та Патріком Вілсоном у головній ролі. В американському блокбастері невідома сила зіштовхує Місяць із його орбіти, і він летить до Землі. Обережно, спойлер: герої фільму борються за порятунок планети і дізнаються, що Місяць насправді не такий уже й природний супутник Землі. Експерти в новій статті для Live Science відповідають, чи може статися така катастрофа насправді.

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Місяць є твердим кам'янистим тілом і утворився приблизно в той же час, що і Земля — близько 4,5 млрд років тому. Прихильники теорій змови вважають, що Місяць створили інопланетяни. Але в NASA кажуть, що є дві наукові гіпотези її появи:

Вона виникла з уламків, які виникли після зіткнення ранньої Землі з меншим протопланетним об'єктом.

Інша теорія говорить про те, що і Місяць, і Земля, з'явилися в результаті зіткнення двох тіл, кожне з яких у 5 разів більше за Марс.

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Що ми знаємо про Місяць?

Місяць знаходиться на відстані 385 тисяч км від Землі, її маса понад 81 млн тонн, а діаметр становить 3474 км. Якби Земля була розміром із монету в 5 гривень, то Місяць був би розміром із горошину. Якщо подивитися на зображення Місяця, то можна побачити дуже багато кратерів на його поверхні, створених під час зіткнення з іншими космічними об'єктами.

"Але більшість цих ударів були завдані по Місяцю мільярди років тому, коли в Сонячній системі було набагато більше уламків. Більшість кам'янистих уламків, з яких сформувалися планети давно розвіялася і кількість зіткнень з Місяцем значно скоротилася. Подібних космічних каменів, які могли врізатися в Місяць набагато менше", — говорить Пол Чодас із Центру вивчення об'єктів, що зближуються із Землею Лабораторії реактивного руху NASA.

Центр вивчення об'єктів, що зближуються із Землею постійно стежить за астероїдами та кометами, які становлять потенційну загрозу Землі. Наразі таких об'єктів близько 28 тисяч.

"Ми стежимо також за зіткненнями з Місяцем. Але ймовірність того, що астероїд впаде на Місяць зараз набагато менше, ніж ймовірність того, що він впаде на Землю. Адже наша планета більша і має сильнішу гравітацію", — говорить Чодас.

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Що потрібно, щоб Місяць зійшов зі своєї орбіти?

За словами Чодаса, щоб Місяць зійшов зі своєї орбіти, астероїд повинен бути величезним розміром, не меншим за сам Місяць. І у нього має бути неймовірно велика швидкість польоту. За даними NASA, найбільший астероїд, який знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером на відстані приблизно 180 млн км від Землі, має у 70 разів менший розмір, ніж у нашого супутника.

Якщо теоретично астероїд не може змістити Місяць зі своєї орбіти, чи це може зробити створений людиною об'єкт? Це питання зараз актуальне, як ніколи, у світлі поточних подій. Нагадуємо, що до Місяця летить некерована ракета компанії SpaceX і вона вріжеться до Місяця 4 березня 2022 року. Швидкість польоту другого ступеня ракети становить 9 288 км/год і, як припускають вчені, після падіння вона залишить картер розміром 20 метрів.

"Навряд це якось вплине на орбіту Місяця, але ми уважно стежимо за польотом ракети", — говорить Чодас.

За словами Чодаса, сценарій катастрофи, показаної у фільмі "Падіння Місяця", найближчим часом неможливий.

Нагадуємо, що до Землі летить величезний астероїд на швидкості 43 тисяч км/год. І він буде максимально близьким до нашої планети теж 4 березня 2022 року.