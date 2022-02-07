В Швейцарии случайно откопали самый последний амфитеатр Римской империи (фото)

Необычность находки проявляется в том, что она была построена во время, когда новые амфитеатры уже не создавали.

В Швейцарии во время строительства новой лодочной станции в Basel Rowing Club ученые наткнулись на руины последнего из когда-либо построенного римлянами амфитеатра, пишет Artnet News.

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Археологи из кантона Аргау следили за ходом работ, когда обнаружили амфитеатр овальной формы. Стиль постройки с каменными и известковыми стенами, а также монета, отчеканенная между 337 и 341 гг. н.э. указывают на то, что сооружение было построено в IV веке, и таким образом, является самым последним из известных амфитеатров Римской империи.

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"Необычность находки проявляется в том, что она была построена во время, когда новые амфитеатры уже не создавали", — рассказал археолог Якоб Берлохер.

Существующие амфитеатры ремонтировали, расширяли и в некоторых случаях перестраивали, но то, что ученым удалось найти новую арену — поистине поражает.

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Это третий римский амфитеатр, найденный в окрестностях швейцарского города Кайзераугст, название которого происходит от древнеримского города Августа Раурика, и восьмой для страны в целом.

Археологи полагают, что недавно обнаруженное сооружение было построено на месте заброшенного карьера. Размеры постройки составляют примерно 50 на 40 м — гораздо меньше, чем Колизей в Риме размером 182 на 152 м, который был построен примерно в 70 году. Он вмещал более 50 000 человек, которые смотрели множество зрелищ, включая гладиаторские бои, бои животных и навмахию — гладиаторское морское сражение.

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"Мы предполагаем, что в таких амфитеатрах проводилась в основном охота на животных, особенно в поздней античности. Однако нельзя исключать и того, что там также проходили гладиаторские бои, но это маловероятно, так как смерть в бою стала менее популярной с принятием империей христианства", — добавил Берлохер.

В ходе раскопок исследователи также нашли двое больших ворот с песчаниковыми блоками у порога и оштукатуренными внутренними стенами, а также деревянные трибуны. Кроме того, команда обнаружила остатки сиденья, которое предназначалось для римского чиновника.

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Напомним, что ранее в Риме обнаружили еще одну интересную находку — небольшую скульптуру в виде собачьей головы. Эта фигурка настолько маленькая, что ее можно поместить в ладонь. Из-за таких крошечных размеров экспертам пока не удалось узнать породу собаки.

А вот в ходе недавних раскопок, происходивших в Англии в январе этого года исследователи нашли необычную римскую деревянную статую. В целом фигурка хорошо сохранилась. Скульптура представляла собой тело с прической или же шапкой на голове, четко очерченными ногами и голенями, а также собранной на талии туникой.