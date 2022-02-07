У Швейцарії випадково відкопали останній амфітеатр Римської імперії (фото)

Незвичайність знахідки в тому, що вона була побудована в той час, коли нові амфітеатри не створювали.

У Швейцарії під час будівництва нової човнової станції в Basel Rowing Club учені натрапили на руїни останнього з колись побудованого римлянами амфітеатру, пише Artnet News.

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Археологи з кантону Аргау стежили за перебігом робіт, коли знайшли амфітеатр овальної форми. Стиль споруди з кам'яними та вапняними стінами, а також монета, викарбувана між 337 та 341 роками н. е. вказують на те, що споруда була побудована в IV столітті, і так є найостаннішою з відомих амфітеатрів Римської імперії.

[ + – ] Учені натрапили на руїни раннього амфітеатру під час будівництва нової човнової станції в Basel Rowing Club

"Незвичайність знахідки в тому, що вона була побудована за часів, коли нові амфітеатри вже не створювали", — розповів археолог Якоб Берлохер.

Наявні амфітеатри ремонтували, розширювали і в деяких випадках розбудовували, але те, що вченим вдалося знайти нову арену, воістину вражає.

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Це третій римський амфітеатр, знайдений на околицях швейцарського міста Кайзераугст, назва якого походить від давньоримського міста Августа Рауріка, і восьмий для країни загалом.

Археологи вважають, що нещодавно знайдена споруда була збудована на місці занедбаного кар'єру. Розміри будівлі становлять приблизно 50 на 40 м — набагато менше, ніж Колізей у Римі розміром 182 на 152 м, який був побудований приблизно в 70 році. Він містив понад 50 000 людей, які дивилися безліч видовищ, враховуючи гладіаторські бої, бої тварин і навмахію — гладіаторську морську битву.

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"Ми припускаємо, що в таких амфітеатрах проводилося переважно полювання на тварин, особливо в пізній античності. Проте не можна заперечувати і того, що там також проходили гладіаторські бої, але це малоймовірно, оскільки смерть у бою стала менш популярною з прийняттям імперією християнства", — додав Берлохер.

У процесі розкопок дослідники також знайшли дві великі брами з пісковиковими блоками біля порога й оштукатуреними внутрішніми стінами, а також дерев'яні трибуни. Крім того, команда знайшла залишки сидіння, яке призначалося для римського чиновника.

[ + – ] Фундамент однієї зі стін амфітеатру овальної форми

Нагадаємо, що раніше в Римі виявили ще одну цікаву знахідку — невелику скульптуру у вигляді собачої голови. Ця фігурка настільки маленька, що її можна помістити у долоню. Через такі крихітні розміри експертам поки що не вдалося дізнатися породу собаки.

А ось у процесі нещодавніх розкопок, що відбувалися в Англії в січні цього року, дослідники знайшли незвичайну римську дерев'яну статую. Загалом фігурка добре збереглася. Скульптура являла собою тіло із зачіскою або шапкою на голові, чітко окресленими ногами і гомілками, а також зібраною на талії тунікою.