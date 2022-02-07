У Швейцарії випадково відкопали останній амфітеатр Римської імперії (фото)
Незвичайність знахідки в тому, що вона була побудована в той час, коли нові амфітеатри не створювали.
У Швейцарії під час будівництва нової човнової станції в Basel Rowing Club учені натрапили на руїни останнього з колись побудованого римлянами амфітеатру, пише Artnet News.
Археологи з кантону Аргау стежили за перебігом робіт, коли знайшли амфітеатр овальної форми. Стиль споруди з кам'яними та вапняними стінами, а також монета, викарбувана між 337 та 341 роками н. е. вказують на те, що споруда була побудована в IV столітті, і так є найостаннішою з відомих амфітеатрів Римської імперії.
"Незвичайність знахідки в тому, що вона була побудована за часів, коли нові амфітеатри вже не створювали", — розповів археолог Якоб Берлохер.
Наявні амфітеатри ремонтували, розширювали і в деяких випадках розбудовували, але те, що вченим вдалося знайти нову арену, воістину вражає.
Це третій римський амфітеатр, знайдений на околицях швейцарського міста Кайзераугст, назва якого походить від давньоримського міста Августа Рауріка, і восьмий для країни загалом.
Археологи вважають, що нещодавно знайдена споруда була збудована на місці занедбаного кар'єру. Розміри будівлі становлять приблизно 50 на 40 м — набагато менше, ніж Колізей у Римі розміром 182 на 152 м, який був побудований приблизно в 70 році. Він містив понад 50 000 людей, які дивилися безліч видовищ, враховуючи гладіаторські бої, бої тварин і навмахію — гладіаторську морську битву.
"Ми припускаємо, що в таких амфітеатрах проводилося переважно полювання на тварин, особливо в пізній античності. Проте не можна заперечувати і того, що там також проходили гладіаторські бої, але це малоймовірно, оскільки смерть у бою стала менш популярною з прийняттям імперією християнства", — додав Берлохер.
У процесі розкопок дослідники також знайшли дві великі брами з пісковиковими блоками біля порога й оштукатуреними внутрішніми стінами, а також дерев'яні трибуни. Крім того, команда знайшла залишки сидіння, яке призначалося для римського чиновника.
Нагадаємо, що раніше в Римі виявили ще одну цікаву знахідку — невелику скульптуру у вигляді собачої голови. Ця фігурка настільки маленька, що її можна помістити у долоню. Через такі крихітні розміри експертам поки що не вдалося дізнатися породу собаки.
А ось у процесі нещодавніх розкопок, що відбувалися в Англії в січні цього року, дослідники знайшли незвичайну римську дерев'яну статую. Загалом фігурка добре збереглася. Скульптура являла собою тіло із зачіскою або шапкою на голові, чітко окресленими ногами і гомілками, а також зібраною на талії тунікою.