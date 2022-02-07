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В NASA показали, как тренируют астронавтов в бассейне глубиной 12 метров (фото)

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NASA, астронавты
NASA воспроизвело лунные условия

На южном полюсе Луны Солнце освещает поверхность не более чем на несколько градусов над горизонтом, что приводит к чрезвычайно длинным теням.

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало, в каких условиях планирует обучать астронавтов для участия в лунной миссии "Артемида". На фото, сделанном внутри гигантского резервуара с водой в Лаборатории нейтральной плавучести NASA (NBL) в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас можно увидеть две фигуры в тусклом свете на дне этого резервуара.

Инсталляция имитирует условия, с которыми астронавты столкнутся во время первого во всей истории полета на южный полюс Луны в рамках предстоящей миссии "Артемида".

Водолазы создали в резервуаре уникальную систему освещения, которая воспроизводит тусклый свет на южном полюсе Луны, где Солнце освещает поверхность лишь на несколько градусов выше горизонта.

"Выключите свет — мы имитируем лунную походку! Дайверы из Лаборатории нейтральной плавучести НАСА выключили свет, чтобы сымитировать то, что астронавт Артемиды может испытать на южном полюсе Луны — длинные и темные тени", — объяснили в NASA снимок в своем Twitter.

Для полной имитации лунного света специалисты отключили почти все освещение, развернули черные занавески на стенах бассейна, чтобы свести к минимуму все отражения. Освещение обеспечивала лишь одна мощная подводная кинематографическая лампа, имитирующая Солнце.

NASA, бассейн
NASA создало условия, имитирующие лунные

Внутри гигантского бассейна глубиной 12 метров астронавты выполнят такие задачи, как сбор образцов реголита с помощью различных инструментов, проверку лунного посадочного модуля и даже установку флага США.

NASA интересуется именно южным полюсом Луны, так как в этом регионе содержится водяной лед — ресурс, который, вероятно, сыграет ключевую роль в будущих пилотируемых миссиях по исследованию дальнего космоса.

Напомним, космическое агентство хочет отправить женщину и афроамериканца на поверхность Луны в рамках миссии Артемида III, которая должна состоятся в 2025 году.

Перед этим планируется миссия Артемида I без экипажа в 2022 году. В ее рамках будет совершен облет спутника Земли для проверки оборудования. Артемида II пройдет по тому же маршруту, но уже с экипажем на борту.

Ранее Фокус сообщал, что NASA перенесло первый этап программы "Артемида". Американское космическое агентство перенесло запуск мощнейшей ракеты Space Launch System до марта этого года, в связи с тем, что необходимо провести дополнительные проверки работоспособности всех систем.

Также Фокус писал, что в NASA почти не осталось астронавтов для будущих миссий. Сейчас агентство располагает всего 44 астронавтами и это самый низкий показатель, начиная с 1970-х годов.