В NASA показали, как тренируют астронавтов в бассейне глубиной 12 метров (фото)

На южном полюсе Луны Солнце освещает поверхность не более чем на несколько градусов над горизонтом, что приводит к чрезвычайно длинным теням.

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало, в каких условиях планирует обучать астронавтов для участия в лунной миссии "Артемида". На фото, сделанном внутри гигантского резервуара с водой в Лаборатории нейтральной плавучести NASA (NBL) в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас можно увидеть две фигуры в тусклом свете на дне этого резервуара.

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Инсталляция имитирует условия, с которыми астронавты столкнутся во время первого во всей истории полета на южный полюс Луны в рамках предстоящей миссии "Артемида".

Водолазы создали в резервуаре уникальную систему освещения, которая воспроизводит тусклый свет на южном полюсе Луны, где Солнце освещает поверхность лишь на несколько градусов выше горизонта.

"Выключите свет — мы имитируем лунную походку! Дайверы из Лаборатории нейтральной плавучести НАСА выключили свет, чтобы сымитировать то, что астронавт Артемиды может испытать на южном полюсе Луны — длинные и темные тени", — объяснили в NASA снимок в своем Twitter.

Для полной имитации лунного света специалисты отключили почти все освещение, развернули черные занавески на стенах бассейна, чтобы свести к минимуму все отражения. Освещение обеспечивала лишь одна мощная подводная кинематографическая лампа, имитирующая Солнце.

[ + – ] NASA создало условия, имитирующие лунные

Внутри гигантского бассейна глубиной 12 метров астронавты выполнят такие задачи, как сбор образцов реголита с помощью различных инструментов, проверку лунного посадочного модуля и даже установку флага США.

NASA интересуется именно южным полюсом Луны, так как в этом регионе содержится водяной лед — ресурс, который, вероятно, сыграет ключевую роль в будущих пилотируемых миссиях по исследованию дальнего космоса.

Напомним, космическое агентство хочет отправить женщину и афроамериканца на поверхность Луны в рамках миссии Артемида III, которая должна состоятся в 2025 году.

Перед этим планируется миссия Артемида I без экипажа в 2022 году. В ее рамках будет совершен облет спутника Земли для проверки оборудования. Артемида II пройдет по тому же маршруту, но уже с экипажем на борту.

Ранее Фокус сообщал, что NASA перенесло первый этап программы "Артемида". Американское космическое агентство перенесло запуск мощнейшей ракеты Space Launch System до марта этого года, в связи с тем, что необходимо провести дополнительные проверки работоспособности всех систем.

Также Фокус писал, что в NASA почти не осталось астронавтов для будущих миссий. Сейчас агентство располагает всего 44 астронавтами и это самый низкий показатель, начиная с 1970-х годов.