У NASA показали, як тренують астронавтів у басейні завглибшки 12 метрів (відео)

На південному полюсі Місяця Сонце освітлює поверхню не більше ніж на кілька градусів над горизонтом, що призводить до надзвичайно довгих тіней.

Американське аерокосмічне агентство NASA показало, в яких умовах планує навчати астронавтів для участі в місячній місії "Артеміда". На фото, зробленому всередині гігантського резервуару з водою в Лабораторії нейтральної плавучості NASA (NBL) у Космічному центрі імені Джонсона у Х'юстоні, штат Техас можна побачити дві фігури в тьмяному світлі на дні цього резервуару.

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Інсталяція імітує умови, з якими астронавти зіткнуться під час першого в усій історії польоту на південний полюс Місяця у межах майбутньої місії Артеміда.

Водолази створили в резервуарі унікальну систему освітлення, яка відтворює тьмяне світло на південному полюсі Місяця, де Сонце освітлює поверхню лише на кілька градусів вище за горизонт.

"Вимкніть світло — ми імітуємо місячну ходу! Дайвери з Лабораторії нейтральної плавучості НАСА вимкнули світло, щоб зімітувати те, що астронавт Артеміди може випробувати на південному полюсі Місяця — довгі та темні тіні", — пояснили у NASA знімок у своєму Twitter.

Для повної імітації місячного світла фахівці відключили майже все освітлення, розгорнули чорні фіранки на стінах басейну, щоб мінімізувати всі відображення. Освітлення забезпечувала лише одна потужна підводна кінематографічна лампа, що імітує Сонце.

[ + – ] NASA створило умови, що імітують місячні

Усередині гігантського басейну глибиною 12 метрів астронавти виконають такі завдання, як збирання зразків реголіту за допомогою різних інструментів, перевірку місячного посадкового модуля і навіть встановлення прапора США.

NASA цікавиться саме південним полюсом Місяця, тому що в цьому регіоні міститься водяний лід — ресурс, який, ймовірно, відіграє ключову роль у майбутніх пілотованих місіях дослідження далекого космосу.

Нагадаємо, космічне агентство хоче відправити жінку й афроамериканця на поверхню Місяця в межах місії Артеміда III, яка має відбутися у 2025 році.

Перед цим планується місія Артеміда І без екіпажу в 2022 році. У її межах буде здійснено обліт супутника Землі для перевірки обладнання. Артеміда II пройде тим же маршрутом, але вже з екіпажем на борту.

Раніше Фокус повідомляв, що NASA перенесло перший етап програми Артеміда. Американське космічне агентство перенесло запуск найпотужнішої ракети Space Launch System на березень цього року в зв'язку з тим, що необхідно провести додаткові перевірки працездатності всіх систем.

Також Фокус писав, що в NASA майже не залишилося астронавтів для майбутніх місій. Зараз агентство має всього 44 астронавти і це найнижчий показник, починаючи з 1970-х років.