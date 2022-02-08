Полностью безопасен: в Польше изобрели революционный лазер для исследования сетчатки глаза

Новое лазерное устройство, созданное совместно польскими и американскими учеными, будут также применять при тестировании лекарств.

Ученые из Вроцлавского университета науки и технологий разработали и сконструировали революционный лазер, позволяющий наблюдать за процессами, происходящими в сетчатке человеческого глаза. Новый лазер позволяет безопасно и неинвазивно оценивать состояние глаза, открывает новые терапевтические возможности для лечения дегенеративных заболеваний сетчатки, таких как возрастная дегенерация желтого пятна, сообщает The First News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новый лазер называют "оптической частотной гребенкой". Это так называемый фемтосекундный лазер, который можно использовать для визуализации биологических тканей.

[ + – ] Новый фемтосекундный лазер

"Человеческий глаз — это биохимическая фабрика, деятельность которой зависит от биохимических преобразований одного типа молекул, находящихся в сетчатке. Эти молекулы незаменимы для функции зрительных пигментов, а именно родопсина в палочках", — поясняет профессор Мацей Войтковски из Международного центра глазных исследований в Варшаве.

"Молекулы, поддерживающие зрительные пигменты, которые позволяют нам видеть окружающее, оставались практически невидимыми для ученых. Но мы сделали этот лазер, и он полностью безопасен для человека", — дополняет коллегу руководитель группы Гжегож Собонь.

Это устройство для ранней диагностики глазных заболеваний полностью сделали во Вроцлавском университете науки и технологий: как его оптическую часть, так и электронные модули питания и управления, а также корпус. Новый лазер также может использоваться при тестированиях новых лекарств.

[ + – ] Новый лазер будет исследовать сетчатку глаза "вживую"

Проект был создан в сотрудничестве с учеными из Вроцлава и командой под руководством профессора Мацея Войтковского и профессора Кшиштофа Пальчевского из Калифорнийского университета в Ирвине, США.

Ранее Фокус сообщал, что новая технология лазерного интернета обеспечила передачу 700 ТБ данных на расстоянии прямой видимости со скоростью 20 Гбит/сек.

Также создан первый в мире лазерный телевизор, с технологией скрученного экрана и выдвижным дисплеем.

Ученым также удалось превратить свет в жидкость. Таким способом исследователи рассчитывают заставить работать квантовые компьютеры при комнатной температуре.