Полностью безопасен: в Польше изобрели революционный лазер для исследования сетчатки глаза
Новое лазерное устройство, созданное совместно польскими и американскими учеными, будут также применять при тестировании лекарств.
Ученые из Вроцлавского университета науки и технологий разработали и сконструировали революционный лазер, позволяющий наблюдать за процессами, происходящими в сетчатке человеческого глаза. Новый лазер позволяет безопасно и неинвазивно оценивать состояние глаза, открывает новые терапевтические возможности для лечения дегенеративных заболеваний сетчатки, таких как возрастная дегенерация желтого пятна, сообщает The First News.
Новый лазер называют "оптической частотной гребенкой". Это так называемый фемтосекундный лазер, который можно использовать для визуализации биологических тканей.
"Человеческий глаз — это биохимическая фабрика, деятельность которой зависит от биохимических преобразований одного типа молекул, находящихся в сетчатке. Эти молекулы незаменимы для функции зрительных пигментов, а именно родопсина в палочках", — поясняет профессор Мацей Войтковски из Международного центра глазных исследований в Варшаве.
"Молекулы, поддерживающие зрительные пигменты, которые позволяют нам видеть окружающее, оставались практически невидимыми для ученых. Но мы сделали этот лазер, и он полностью безопасен для человека", — дополняет коллегу руководитель группы Гжегож Собонь.
Это устройство для ранней диагностики глазных заболеваний полностью сделали во Вроцлавском университете науки и технологий: как его оптическую часть, так и электронные модули питания и управления, а также корпус. Новый лазер также может использоваться при тестированиях новых лекарств.
Проект был создан в сотрудничестве с учеными из Вроцлава и командой под руководством профессора Мацея Войтковского и профессора Кшиштофа Пальчевского из Калифорнийского университета в Ирвине, США.
Ранее Фокус сообщал, что новая технология лазерного интернета обеспечила передачу 700 ТБ данных на расстоянии прямой видимости со скоростью 20 Гбит/сек.
Также создан первый в мире лазерный телевизор, с технологией скрученного экрана и выдвижным дисплеем.
Ученым также удалось превратить свет в жидкость. Таким способом исследователи рассчитывают заставить работать квантовые компьютеры при комнатной температуре.