Цілком безпечний: у Польщі винайшли революційний лазер для дослідження сітківки ока

Новий лазерний пристрій, створений спільно польськими та американськими вченими, також застосовуватимуть під час тестування ліків.

Учені з Вроцлавського університету науки та технологій розробили та сконструювали революційний лазер, що дозволяє спостерігати за процесами, що відбуваються у сітківці людського ока. Новий лазер дозволяє безпечно та неінвазивно оцінювати стан ока, відкриває нові терапевтичні можливості для лікування дегенеративних захворювань сітківки, таких як вікова дегенерація жовтої плями, повідомляє The First News.

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Новий лазер називають "оптичним частотним гребінцем". Це так званий фемтосекундний лазер, який можна використовуватиме для візуалізації біологічних тканин.

[ + – ] Новий фемтосекундний лазер

"Людське око — це біохімічна фабрика, діяльність якої залежить від біохімічних перетворень одного типу молекул, що перебувають у сітківці. Ці молекули незамінні для функції зорових пігментів, а саме родопсину в паличках", — пояснює професор Мацей Войтковський з Міжнародного центру очних досліджень у Варшаві.

"Молекули, які підтримують зорові пігменти, які дозволяють нам бачити навколишнє, залишалися практично невидимими для вчених. Але ми зробили цей лазер, і він є повністю безпечним для людини", — доповнює колегу керівник групи Гжегож Собонь.

Цей пристрій для ранньої діагностики очних захворювань повністю зробили у Вроцлавському університеті науки та технологій: як його оптичну частину, так і електронні модулі живлення та управління, а також корпус. Новий лазер також можна використовувати при тестуваннях нових ліків.

[ + – ] Новий лазер досліджуватиме сітківку ока "наживо"

Проєкт був створений у співпраці з ученими з Вроцлава та командою під керівництвом професора Мацея Войтковського та професора Кшиштофа Пальчевського з Каліфорнійського університету в Ірвіні, США.

Раніше Фокус повідомляв, що нова технологія лазерного інтернету забезпечила передачу 700 ТБ даних на відстані прямої видимості зі швидкістю 20 Гбіт/с.

Також створено перший у світі лазерний телевізор, з технологією скрученого екрану та висувним дисплеєм.

Ученим також вдалося перетворити світло на рідину. У такий спосіб дослідники розраховують змусити працювати квантові комп'ютери за кімнатної температури.