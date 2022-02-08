Глубоководные арктические губки для выживания питаются древней экосистемой, - ученые

До проведения нового эксперимента ученые предполагали, что губки не двигаются вообще. А благодаря свежему исследованию выяснили — у них есть ферменты, способные расщеплять материал.

Самая многочисленная группа среди вида губок, обитающая в Арктике, потребляет остатки древней экосистемы, чтобы выжить. Исследователи предполагают, что мертвой субстанции под губками — от двух до трех тысяч лет, и когда-то она была процветающим сообществом животных, которые жили в богатых питательными веществами условиях, созданных во время последнего периода вулканической активности, сообщает Science News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Губки в основном неподвижны, однако в 2021 году международная группа исследователей сообщила, что представители этих видов медленно передвигаются, используя свои спикулы — микроскопические скелетные структуры, от которых остаются толстые коричневые полосы в их следах.

В новом исследовании, Тереза ​​Морганти, морской биолог из Института морской микробиологии Макса Планка в Бремене, Германия, и ее коллеги, обратили свое внимание на спутанный слой под колонией губок, шведский стол из выброшенных спикул и почерневших окаменелостей, включая пустые трубки червей и раковины моллюсков. Чтобы выяснить, был ли этот толстый слой источником пищи, команда проанализировала образцы губок, материала самого слоя и окружающей воды.

Исследователи также изучили генетический состав микробов, живущих в тканях губки и в отложениях неподалеку. Изотопы углерода и азота — атомы с разным числом нейтронов — в тканях губки близко соответствовали таковым в мертвом веществе внизу, что позволяет предположить, что животные потребляли его.

Генетические признаки микробов показали, что у них есть ферменты, способные расщеплять материал и, вероятно, растворять мертвые органические вещества в пищу, пригодную для губок.

Ученые обнаружили, что спутанный слой местами имеет толщину до 15 сантиметров. Предполагая, что толщина слоя в среднем превышает 4 сантиметра, он может обеспечить почти в пять раз больше углерода, чем необходимо губкам для выживания, подсчитала команда.

Открытие того, что губки питаются снизу, означает, что они, вероятно, перемещаются, чтобы получить больше пищи, предполагают Морганти и его коллеги. Ученые также обнаружили, что многие губки отпочковываются или отламываются от своих частей, образуя новых особей и демонстрируя активное размножение.

Радиоуглеродный анализ показал, что взрослым губкам, разбросанным на площади более 15 квадратных километров на вершинах подводного вулканического хребта, в среднем более 300 лет.

Губки часто используют источники углерода, концентрация которого может измениться, поскольку глобальное потепление меняет состав океанов. "Один большой вопрос будет заключаться в том, насколько гибкими в плане приспособленности являются ассоциации губок и микробов, чтобы использовать преимущества меняющихся источников углерода", — говорит эколог Стефани Арчер из Морского консорциума университетов Луизианы в Шовене.

Губки, о которых идет речь, относятся к видам Geodia parva, G. hentscheli и Stelletta rhaphidiophora, они живут на глубине от 700 до 1000 метров в центральной части Северного Ледовитого океана, где практически нет течений, обеспечивающих пищу, а морской лед покрывает воду круглый год.

Ранее Фокус сообщал, что у побережья Новой Англии ученые нашли квадратную желтую губку и пятиконечную розовую морскую звезду.

Австралийские бутылконосые дельфины умеют использовать морских губок при охоте.

В честь мультипликационного героя Губки Боба ученые назвали новый вид грибов. Они оранжевого цвета, и обитают в малайзийских тропических лесах.