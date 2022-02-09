Мощная песчаная буря на Марсе: один из аппаратов мог пострадать, но все обошлось

В то время, как один из космических аппаратов на Марсе скоро выйдет из строя, другой все же совершил свою долгожданную миссию.

После мощной пыльной бури на Марсе, которая бушевала весь январь, посадочный аппарат InSight скоро выйдет из строя. Но марсоход Perseverance и его "напарник" марсианский вертолет Ingenuity смогли пережить это событие. Первый летательный аппарат на Марсе после месячного простоя совершил свой 19-й полет на Красной планете, сообщает Space.

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Пыльная буря могла навсегда остановить работу марсианского вертолета, но в NASA сообщили, что с ним все в порядке и он все же полетел. Ingenuity совершил свой 19-й полет над поверхностью Марса, потратив на это 100 секунд. 17-й полет вертолета прошел не так хорошо, как планировали в NASA, зато 18-й полет прошел без приключений 15 декабря. 19-й полет Ingenuity должен был совершить в начале января, но тут разразилась мощная пыльная буря возле картера Езеро, где находятся Perseverance и Ingenuity.

[ + – ] Марсианский вертолет Ingenuity сдела фотографию своей тени с помощью навигационной камеры во время 19-го полета Фото: NASA

В связи с этим событием в NASA решили отложить очередной полет и это стало первой в истории отменой рейса летательного аппарата из-за погоды на другой планете. Одной из причин, по которой перенесли полет, стало то, что большое количество пыли в воздухе могло повлиять на количество поступающей энергии на солнечные батареи вертолета.

Во-вторых, пыль поглощает солнечное излучение и нагревает окружающую атмосферу, делая ее более разреженной. Дело в том, что воздух на Марсе у поверхности всего на 1% плотнее, чем на Земле, поэтому летать там и так сложно.

[ + – ] Марсоход Perseverance сделал фотографию своего "напарника" - вертолета Ingenuity Фото: NASA

Действительно, орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, а также датчики Perseverance зафиксировали резкое снижение плотности воздуха на Марсе во время пылевой бури.

"Разреженный воздух мог привести к непредвиденным последствиям для Ingenuity. Поэтому решение отменить полет и перенести его до момента окончания бури было правильным. Что касается количества солнечного света, которое поступает на батареи вертолета, то мы зафиксировали падения уровня поглощаемой энергии на 18%", — говорит Джонатан Бапст из Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам представителей космического агентства, во время своего 19-го полета Ingenuity за 99,98 секунд пролетел расстояние в 62 метра. Сейчас главная задача для вертолета – это исследовать местность в картере Езеро, чтобы марсоход Perseverance мог прокладывать себе правильный и безопасный маршрут.