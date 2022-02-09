Потужна піщана буря на Марсі: один із апаратів міг постраждати, але все обійшлося

У той час, як один із космічних апаратів на Марсі незабаром вийде з ладу, інший все ж таки здійснив свою довгоочікувану місію.

Після потужної курної бурі на Марсі, яка вирувала весь січень, посадковий апарат InSight скоро вийде з ладу. Але марсохід Perseverance та його "напарник" марсіанський вертоліт Ingenuity змогли пережити цю подію. Перший літальний апарат на Марсі після місячного простою здійснив свій 19-й політ на Червоній планеті, повідомляє Space.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Пилова буря могла назавжди зупинити роботу марсіанського вертольота, але в NASA повідомили, що з ним усе гаразд і він все ж таки полетів. Ingenuity здійснив свій 19-й політ над поверхнею Марса, витративши на це 100 секунд. 17-й політ вертольота пройшов не так добре, як планували в NASA, зате 18-й політ пройшов без пригод 15 грудня. 19-й політ Ingenuity повинен був здійснити на початку січня, але тут вибухнула потужна курна буря біля картера Езеро, де розташовані Perseverance та Ingenuity.

[ + – ] Марсіанський вертоліт Ingenuity зробив фотографію своєї тіні за допомогою навігаційної камери під час 19-го польоту Фото: ISS

У зв'язку з цією подією в NASA вирішили відкласти черговий політ, і це стало першим в історії скасуванням рейсу літального апарату через погоду на іншій планеті. Однією з причин, через яку перенесли політ, стало те, що велика кількість пилу в повітрі могла вплинути на кількість енергії, що надходить на сонячні батареї вертольота.

По-друге, пил поглинає сонячне випромінювання та нагріває навколишню атмосферу, роблячи її більш розрідженою. Справа в тому, що повітря на поверхні Марсу всього на 1% щільніше, ніж на Землі, тому літати там і так складно.

[ + – ] Марсохід Perseverance зробив фотографію свого "напарника" — гелікоптера Ingenuity Фото: ISS

Дійсно, орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, а також датчики Perseverance зафіксували різке зниження густини повітря на Марсі під час пилової бурі.

"Розріджене повітря могло призвести до непередбачених наслідків для Ingenuity. Тому рішення скасувати політ і перенести його до моменту закінчення бурі було правильним. Що стосується кількості сонячного світла, що надходить на батареї вертольота, то ми зафіксували падіння рівня енергії, що поглинається, на 18%", — каже Джонатан Бапст з Лабораторії реактивного руху NASA.

За словами представників космічного агентства, під час свого 19-го польоту Ingenuity за 99,98 секунди пролетів відстань у 62 метри. Наразі головне завдання для вертольота – це дослідити місцевість у картері Єзеро, щоб марсохід Perseverance міг прокладати собі правильний та безпечний маршрут.