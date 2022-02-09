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Потужна піщана буря на Марсі: один із апаратів міг постраждати, але все обійшлося

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Ingenuity, вертоліт, Марс
Фото: ISS | Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив свій 19-й політ

У той час, як один із космічних апаратів на Марсі незабаром вийде з ладу, інший все ж таки здійснив свою довгоочікувану місію.

Після потужної курної бурі на Марсі, яка вирувала весь січень, посадковий апарат InSight скоро вийде з ладу. Але марсохід Perseverance та його "напарник" марсіанський вертоліт Ingenuity змогли пережити цю подію. Перший літальний апарат на Марсі після місячного простою здійснив свій 19-й політ на Червоній планеті, повідомляє Space.

Пилова буря могла назавжди зупинити роботу марсіанського вертольота, але в NASA повідомили, що з ним усе гаразд і він все ж таки полетів. Ingenuity здійснив свій 19-й політ над поверхнею Марса, витративши на це 100 секунд. 17-й політ вертольота пройшов не так добре, як планували в NASA, зате 18-й політ пройшов без пригод 15 грудня. 19-й політ Ingenuity повинен був здійснити на початку січня, але тут вибухнула потужна курна буря біля картера Езеро, де розташовані Perseverance та Ingenuity.

Ingenuity, вертоліт, Марс
Марсіанський вертоліт Ingenuity зробив фотографію своєї тіні за допомогою навігаційної камери під час 19-го польоту
Фото: ISS

У зв'язку з цією подією в NASA вирішили відкласти черговий політ, і це стало першим в історії скасуванням рейсу літального апарату через погоду на іншій планеті. Однією з причин, через яку перенесли політ, стало те, що велика кількість пилу в повітрі могла вплинути на кількість енергії, що надходить на сонячні батареї вертольота.

По-друге, пил поглинає сонячне випромінювання та нагріває навколишню атмосферу, роблячи її більш розрідженою. Справа в тому, що повітря на поверхні Марсу всього на 1% щільніше, ніж на Землі, тому літати там і так складно.

Ingenuity, вертоліт, Марс
Марсохід Perseverance зробив фотографію свого "напарника" — гелікоптера Ingenuity
Фото: ISS

Дійсно, орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, а також датчики Perseverance зафіксували різке зниження густини повітря на Марсі під час пилової бурі.

"Розріджене повітря могло призвести до непередбачених наслідків для Ingenuity. Тому рішення скасувати політ і перенести його до моменту закінчення бурі було правильним. Що стосується кількості сонячного світла, що надходить на батареї вертольота, то ми зафіксували падіння рівня енергії, що поглинається, на 18%", — каже Джонатан Бапст з Лабораторії реактивного руху NASA.

За словами представників космічного агентства, під час свого 19-го польоту Ingenuity за 99,98 секунди пролетів відстань у 62 метри. Наразі головне завдання для вертольота – це дослідити місцевість у картері Єзеро, щоб марсохід Perseverance міг прокладати собі правильний та безпечний маршрут.