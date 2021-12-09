Не все так гладко: вертоліт Ingenuity здійснив 17-й політ на Марсі

Марсіанський вертоліт здійснив черговий політ, але не обійшлося без проблем.

Вертоліт Ingenuity здійснив 17-й раз політ над поверхнею Марса. Після того, як він пролетів 187 метрів на північний схід, зв'язок із марсоходом Perseverance під час фінального етапу польоту перервався. Лише через 15 хвилин марсохід отримав дані від вертольота, що всі його прилади у робочому стані, повідомляє SciTechDaily.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

За словами Тедді Цанетоса, керівника місії Ingenuity в NASA, політ пройшов успішно, а зв'язок був втрачений через особливості поверхні. Але гелікоптер передав не всі дані про свій стан на марсохід і тепер вченим перед наступним польотом варто дочекатися оновленої інформації на Землі.

"За нашими даними вертоліт знаходився на висоті 10 метрів 117 секунд і зв'язок зник лише під час спуску на висоті приблизно 3 метри. Нам ще потрібно вивчити чому прилеглі об'єкти завадили радіозв'язку", — каже Цанетос.

Сила радіосигналу залежить від того, наскільки добре "бачать" одне одного передавач і приймач. У цьому випадку під час зниження між вертольотом і марсоходом виявився 4-метровий пагорб і зв'язок перервався.

[ + – ] Марсохід Perseverance та вертоліт Ingenuity на поверхні Марса Фото: ISS

Це була незапланована подія, адже вчені під час складання маршруту Ingenuity орієнтувалися на один напрямок руху марсохода Perseverance, але він переїхав до іншого місця. Плани марсоходу змінюються щодня, щоб вивчити більшу частину поверхні кратера Езеро.

"Ми вважаємо, що політ пройшов успішно, і що з вертольотом усе гаразд. Але ми дочекаємося ще додаткових даних", — каже Ценатос.

За словами представника NASA, наступний 18-й політ відбудеться протягом наступних двох тижнів. Ingenuity допомагає марсоходу Perseverance досліджувати кратер Езеро на Марсі.

Фокус писав про те, як пройшов 16-й політ гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті.

Нагадуємо, що вчені завдяки знімкам Perseverance створили відео унікального 13-го польоту Ingenuity над поверхнею Марса. Також Perseverance знайшов на Марсі "земний" мінерал.